Dünyada deprem riski en düşük bölgeler belli oldu! Listede Türkiye de var

Sismologlar tarafından hazırlanan son harita, yalnızca ülkeler bazında değil, kıtasal ölçekte de en stabil yer kabuğu bölgelerini ortaya koydu. Buna göre Avrupa ve İskandinavya hattı en güvenli kuşaklardan biri olarak dikkat çekiyor. İsveç, Norveç, Finlandiya, İrlanda, Almanya ve Polonya gibi ülkeler düşük sismik aktiviteyle öne çıkarken; Baltık ülkeleri ve Kuzey Atlantik’teki bazı adalar da aynı güvenli jeolojik yapının parçası olarak değerlendiriliyor.