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  4. Dünyada deprem riski en düşük bölgeler belli oldu! Listede Türkiye de var

Dünyada deprem riski en düşük bölgeler belli oldu! Listede Türkiye de var

Dünyanın deprem riski en düşük bölgeleri, yer bilimcilerin “kraton” olarak tanımladığı kadim anakaya kütleleri üzerinden yeniden belirlendi. Türkiye’den de 9 şehir bu düşük riskli kuşakta yer aldı.

Dünyada deprem riski en düşük bölgeler belli oldu! Listede Türkiye de var - Sayfa 1

Dünyanın deprem açısından en düşük risk taşıyan bölgeleri, yer bilimcilerin “kraton” olarak adlandırdığı kadim ve sağlam anakaya kütleleri üzerinden yapılan yeni bir küresel analizle yeniden belirlendi. Milyarlarca yıldır neredeyse hiç kırılmadan varlığını sürdüren bu jeolojik kalkanlar, aktif fay hatlarından uzak yapıları sayesinde sismik enerjinin en az biriktiği alanlar olarak öne çıkıyor.

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Dünyada deprem riski en düşük bölgeler belli oldu! Listede Türkiye de var - Sayfa 2

Sismologlar tarafından hazırlanan son harita, yalnızca ülkeler bazında değil, kıtasal ölçekte de en stabil yer kabuğu bölgelerini ortaya koydu. Buna göre Avrupa ve İskandinavya hattı en güvenli kuşaklardan biri olarak dikkat çekiyor. İsveç, Norveç, Finlandiya, İrlanda, Almanya ve Polonya gibi ülkeler düşük sismik aktiviteyle öne çıkarken; Baltık ülkeleri ve Kuzey Atlantik’teki bazı adalar da aynı güvenli jeolojik yapının parçası olarak değerlendiriliyor.

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Dünyada deprem riski en düşük bölgeler belli oldu! Listede Türkiye de var - Sayfa 3

Kuzey Amerika’da Kanada’nın geniş bölümü ile Rusya’nın Sibirya hattı, devasa anakaya kütleleri üzerinde yer alması nedeniyle dünyanın en durağan sismik alanları arasında gösteriliyor. Güney Amerika’da Brezilya, eski Brezilya kalkanı üzerinde bulunması sayesinde görece düşük riskli bölgelerden biri olarak öne çıkarken, Avustralya da aktif levha sınırlarından uzak konumu nedeniyle en stabil kıta ülkeleri arasında yer alıyor.

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Dünyada deprem riski en düşük bölgeler belli oldu! Listede Türkiye de var - Sayfa 4

Afrika kıtasında ise Batı ve Orta Afrika’daki bazı ülkelerde sismik aktivitenin oldukça düşük seviyelerde olduğu belirtiliyor. Çad, Nijer, Burkina Faso ve Fildişi Sahili gibi bölgeler, fay hatlarına uzaklıklarıyla dikkat çeken alanlar arasında sayılıyor.

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