Dünyada eşi benzeri yok, sadece bir kez bulundu: Bilim insanlarından şaşırtan keşif
Dünyada sadece bir kez bulunan en nadir görülen mineral, bilim dünyasını ayağa kaldırdı. Kyawthuite adı verilen mineral, bilimciler tarafından ‘’bilinen en nadir" mineral tanımında bulundu.
Myanmar’ın Mogok bölgesinde, ilk bakışta sıradan bir taş gibi görünen kırmızımsı turuncu bir kristal keşfedildi. Ancak bu küçük kristal, barındırdığı özelliklerle dikkat çekiyor. Öyle ki, bazı uzmanlara göre elmasın yerini alabilecek kadar değerli bile sayıldığı düşünülüyor.
Kyawthuite adını taşıyan bu mineral, bilim dünyasında “dünyanın en nadir minerali” olarak anılıyor. Şimdiye kadar sadece tek bir örneği bulunabilmiş. Eşsiz yapısı ve özellikleriyle bilim insanlarının ilgisini çekmeyi başaran bu mineral, şu ana kadar dünyanın başka hiçbir yerinde keşfedilmemesiyle de kendini ayırıyor.
Mashable'ın derlemesine göre 1,61 karat (0,3 gram) ağırlığındaki bu tek örnek, hem bilim insanlarının hem de koleksiyoncuların ilgisini fazlasıyla çekmiş durumda.
Kyawthuite kristali, ilk kez 2010 yılında Myanmar’ın Mogok yakınlarındaki Chaung Gyi Vadisi'nde safir avcıları tarafından keşfedildi. Başlangıçta sıradan bir taş sanılan bu kristal, daha sonra alanında ünlü bir bir mineralog olan Dr. Kyaw Thu tarafından ‘eşi benzeri olmayan’ şeklinde nitelendirildi.