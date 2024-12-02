Dünyada eşi benzeri yok, sadece bir kez bulundu: Bilim insanlarından şaşırtan keşif

Kyawthuite adını taşıyan bu mineral, bilim dünyasında “dünyanın en nadir minerali” olarak anılıyor. Şimdiye kadar sadece tek bir örneği bulunabilmiş. Eşsiz yapısı ve özellikleriyle bilim insanlarının ilgisini çekmeyi başaran bu mineral, şu ana kadar dünyanın başka hiçbir yerinde keşfedilmemesiyle de kendini ayırıyor.