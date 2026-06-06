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Dünyada 'mutlaka görülmesi gereken' yerler belli oldu

'Mutlaka görülmesi gereken yerler' listesi dünyada yeniden gündem oldu, zirveye yerleşen destinasyonlar şimdiden valizleri toplamaya teşvik ediyor. İşte Türkiye'nin de yer aldığı listenin tamamı...

Dünyada 'mutlaka görülmesi gereken' yerler belli oldu - Sayfa 1

Kanada: Niagara Şelaleleri

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Dünyada 'mutlaka görülmesi gereken' yerler belli oldu - Sayfa 2

Hindistan: Tac Mahal 

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Dünyada 'mutlaka görülmesi gereken' yerler belli oldu - Sayfa 3

Almanya: Brandenburg Kapısı

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Dünyada 'mutlaka görülmesi gereken' yerler belli oldu - Sayfa 4

Filipinler: Banaue Pirinç Terasları

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