Dünyada 'mutlaka görülmesi gereken' yerler belli oldu
Dünyada 'mutlaka görülmesi gereken' yerler belli oldu
'Mutlaka görülmesi gereken yerler' listesi dünyada yeniden gündem oldu, zirveye yerleşen destinasyonlar şimdiden valizleri toplamaya teşvik ediyor. İşte Türkiye'nin de yer aldığı listenin tamamı...
Kanada: Niagara Şelaleleri
1 | 15
Hindistan: Tac Mahal
2 | 15
Almanya: Brandenburg Kapısı
3 | 15
Filipinler: Banaue Pirinç Terasları
4 | 15
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