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  4. Dünyadaki oksijenin yüzde %20'sini üretiyordu: Denizdeki gizli cevher yok oluyor, tehlike kapıda!

Dünyadaki oksijenin yüzde %20'sini üretiyordu: Denizdeki gizli cevher yok oluyor, tehlike kapıda!

Dünya üzerindeki yaşamın çoğu hayatta kalmak için oksijene ihtiyaç duyar. Ancak oksijenin en önemli üreticileri sadece ağaçlar değil. Dünya’daki oksijenin yüzde 20’ni üreten ve sud yaşayan küçük cevher yok olmaya başladı.

Dünyadaki oksijenin yüzde %20'sini üretiyordu: Denizdeki gizli cevher yok oluyor, tehlike kapıda! - Sayfa 1

Dünyada canlıların hayatta kalabilmesi için oksijene ihtiyacı vardır. Yaşadığımız gezegen ve içinde bulunduğumuz habitat, yüzyıllardır bizlere ihtiyacımız olan oksijeni sağlıyor. 

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Dünyadaki oksijenin yüzde %20'sini üretiyordu: Denizdeki gizli cevher yok oluyor, tehlike kapıda! - Sayfa 2

Ancak bilmeyenler için oksijen sadece ağaçlar tarafından sağlanmıyor. Yaşayan milyonlarca varlık içerisinden denizdeki canlılardan bazıları da oksijen üretebiliyor. Bunlar arasında en bilineni ise diatomlar. 

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Dünyadaki oksijenin yüzde %20'sini üretiyordu: Denizdeki gizli cevher yok oluyor, tehlike kapıda! - Sayfa 3

Bitki ya da hayvanların aksine, diatomların hücre duvarları silisten, tam olarak hidratlı silikadan, opal (değerli bir taş) ile aynı bileşenden oluşuyor. Ve opallere benzer şekilde, diatomların hücre duvarları parlak yapısal renkleriyle göz alıcı bir görünüme sahip. 

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Dünyadaki oksijenin yüzde %20'sini üretiyordu: Denizdeki gizli cevher yok oluyor, tehlike kapıda! - Sayfa 4

Böylesine sert bir kabuk, diatomları gezegende mutlak bir kazanan yapıyor. 20.000'den fazla bilinen türü bulunurken, bunlar dünyanın dört bir yanındaki okyanuslarda, nehirlerde ve göllerde yaşamını sürdürüyor Güney Okyanusu’nda da görüldü.

Bu geniş dağılım aynı zamanda büyük miktarda üretkenliği de beraberinde getiriyor. Oksijenden bahsediyoruz.

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