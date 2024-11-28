Dünyadaki oksijenin yüzde %20'sini üretiyordu: Denizdeki gizli cevher yok oluyor, tehlike kapıda!
Dünya üzerindeki yaşamın çoğu hayatta kalmak için oksijene ihtiyaç duyar. Ancak oksijenin en önemli üreticileri sadece ağaçlar değil. Dünya’daki oksijenin yüzde 20’ni üreten ve sud yaşayan küçük cevher yok olmaya başladı.
Dünyada canlıların hayatta kalabilmesi için oksijene ihtiyacı vardır. Yaşadığımız gezegen ve içinde bulunduğumuz habitat, yüzyıllardır bizlere ihtiyacımız olan oksijeni sağlıyor.
Ancak bilmeyenler için oksijen sadece ağaçlar tarafından sağlanmıyor. Yaşayan milyonlarca varlık içerisinden denizdeki canlılardan bazıları da oksijen üretebiliyor. Bunlar arasında en bilineni ise diatomlar.
Bitki ya da hayvanların aksine, diatomların hücre duvarları silisten, tam olarak hidratlı silikadan, opal (değerli bir taş) ile aynı bileşenden oluşuyor. Ve opallere benzer şekilde, diatomların hücre duvarları parlak yapısal renkleriyle göz alıcı bir görünüme sahip.
Böylesine sert bir kabuk, diatomları gezegende mutlak bir kazanan yapıyor. 20.000'den fazla bilinen türü bulunurken, bunlar dünyanın dört bir yanındaki okyanuslarda, nehirlerde ve göllerde yaşamını sürdürüyor Güney Okyanusu’nda da görüldü.
Bu geniş dağılım aynı zamanda büyük miktarda üretkenliği de beraberinde getiriyor. Oksijenden bahsediyoruz.