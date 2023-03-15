Dünyadan Nevruz Bayramı manzaraları
Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı öncesi, dünyanın birçok kentinde kutlamalar ve şenlikler düzenlendi.
Nevruz Bayramı, Hicri Şemsi takvimine göre 21 Mart günü kutlanacak.
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Bayram öncesi bir grup sanatçı, İran'ın başkenti Tahran'da Nevruz Bayramı'nın simgesi olan dekoratif yumurtalara renkli çizimler yaparak süsledi.
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Irak'ın Erbil kentinde ise 3. Gül ve Bahçe Festivali başladı.
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Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz kutlamaları dolasıyla düzenlenen festivalde, çok sayıda çiçek ve bitki türü yer aldı.
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