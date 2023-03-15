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  4. Dünyadan Nevruz Bayramı manzaraları

Dünyadan Nevruz Bayramı manzaraları

Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı öncesi, dünyanın birçok kentinde kutlamalar ve şenlikler düzenlendi.

Nevruz Bayramı, Hicri Şemsi takvimine göre 21 Mart günü kutlanacak.

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Bayram öncesi bir grup sanatçı, İran'ın başkenti Tahran'da Nevruz Bayramı'nın simgesi olan dekoratif yumurtalara renkli çizimler yaparak süsledi.

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Irak'ın Erbil kentinde ise 3. Gül ve Bahçe Festivali başladı.

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Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz kutlamaları dolasıyla düzenlenen festivalde, çok sayıda çiçek ve bitki türü yer aldı.

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