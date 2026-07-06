Dünya'dan tam 5,3 kat daha büyük: Yeni süper Dünya. Yaşanabilir bölgenin tam merkezinde
Gökbilimciler, derin uzayda Dünya’ya benzerliğiyle dikkat çeken ve GJ 3378b olarak adlandırılan bir "süper-Dünya" üzerindeki çalışmalarında ezber bozan yeni verilere ulaştı. Bu keşif, alternatif yaşam alanları için bir kez daha ışık tutuyor. İşte tüm detaylar…
Gökbilimciler, derin uzayda Dünya’ya benzerliğiyle dikkat çeken ve GJ 3378b olarak adlandırılan bir "süper-Dünya" üzerindeki çalışmalarında ezber bozan yeni verilere ulaştı. Yaşanabilir kuşakta (Goldilocks bölgesi) yer alan bu ötegezegen, üzerinde yürünebilecek kayalık yüzeyi ve yaşamı destekleyebilecek radyasyon dengesiyle bilim dünyasını heyecanlandırdı.
Söz konusu gezegen, yaşadığımız Dünya’dan daha büyük ancak kalın gaz tabakalarından ziyade kayalık bir yapıya sahip olabilecek kadar küçük olduğu için "süper-Dünya" sınıfında yer alıyor.
Bu bilgiler ışığında California Üniversitesinden gökbilimci Paul Robertson liderliğindeki ekibin araştırmasına göre GJ 3378b, güneş sistemimizin yakın çevresinde bugüne kadar keşfedilen en net Dünya benzeri ötegezegenlerden biri olmaya aday gösteriliyor.