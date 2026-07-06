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Dünya'dan tam 5,3 kat daha büyük: Yeni süper Dünya. Yaşanabilir bölgenin tam merkezinde

Gökbilimciler, derin uzayda Dünya’ya benzerliğiyle dikkat çeken ve GJ 3378b olarak adlandırılan bir "süper-Dünya" üzerindeki çalışmalarında ezber bozan yeni verilere ulaştı. Bu keşif, alternatif yaşam alanları için bir kez daha ışık tutuyor. İşte tüm detaylar…

Dünya'dan tam 5,3 kat daha büyük: Yeni süper Dünya. Yaşanabilir bölgenin tam merkezinde - Sayfa 1

Gökbilimciler, derin uzayda Dünya’ya benzerliğiyle dikkat çeken ve GJ 3378b olarak adlandırılan bir "süper-Dünya" üzerindeki çalışmalarında ezber bozan yeni verilere ulaştı. Yaşanabilir kuşakta (Goldilocks bölgesi) yer alan bu ötegezegen, üzerinde yürünebilecek kayalık yüzeyi ve yaşamı destekleyebilecek radyasyon dengesiyle bilim dünyasını heyecanlandırdı.

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Dünya'dan tam 5,3 kat daha büyük: Yeni süper Dünya. Yaşanabilir bölgenin tam merkezinde - Sayfa 2

Söz konusu gezegen, yaşadığımız Dünya’dan daha büyük ancak kalın gaz tabakalarından ziyade kayalık bir yapıya sahip olabilecek kadar küçük olduğu için "süper-Dünya" sınıfında yer alıyor.

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Dünya'dan tam 5,3 kat daha büyük: Yeni süper Dünya. Yaşanabilir bölgenin tam merkezinde - Sayfa 3

Bu bilgiler ışığında California Üniversitesinden gökbilimci Paul Robertson liderliğindeki ekibin araştırmasına göre GJ 3378b, güneş sistemimizin yakın çevresinde bugüne kadar keşfedilen en net Dünya benzeri ötegezegenlerden biri olmaya aday gösteriliyor.

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Dünya'dan tam 5,3 kat daha büyük: Yeni süper Dünya. Yaşanabilir bölgenin tam merkezinde - Sayfa 4

Sciencealert tarafından aktarılan bilgilere göre bilim insanlarının evrende yaşam ararken ilk baktıkları kriter, gezegenin kendi yıldızına olan mesafesi, yani "yaşanabilir bölge" sınırları içinde olup olmadığıdır.

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