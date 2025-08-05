Dünyanın dönüşü hızlanıyor! Tarihin en kısa günü yaşanacak
Bilim insanları, Dünya'nın dönüş hızının artacağı ve bunun da kayıtlı tarihin en kısa günlerinden biri olacağı konusunda uyardı.
24 saatlik gün kısalacak
Ay'ın çekim gücünden kaynaklanan değişim, gezegenin kutuplarında biraz daha hızlı dönmesine neden olacak ve normal 24 saatlik günden 1,25 milisaniye kısalmasına yol açacak.
Bilim insanları felaket uyarısı yaptı
Uzmanlar, bu değişimin insanların fark edemeyeceği kadar küçük olduğunu ancak uzun vadeli etkilerinin felaket olabileceğini söyledi.
Deniz seviyesi yükselecek
Dünya daha hızlı döndükçe, merkezkaç kuvveti okyanus suyunu kutuplardan ekvatora doğru itmeye başlayacak. Bilim insanları saatte sadece bir mil kadar ufak bir artışın bile ekvator bölgelerinde deniz seviyesini birkaç santim yükseltebileceğini bunun da kıyı şehirlerini sular altında bırakabileceği uyarısı yaptı.