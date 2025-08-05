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Dünyanın dönüşü hızlanıyor! Tarihin en kısa günü yaşanacak

Bilim insanları, Dünya'nın dönüş hızının artacağı ve bunun da kayıtlı tarihin en kısa günlerinden biri olacağı konusunda uyardı.

Dünyanın dönüşü hızlanıyor! Tarihin en kısa günü yaşanacak - Sayfa 1

24 saatlik gün kısalacak

Ay'ın çekim gücünden kaynaklanan değişim, gezegenin kutuplarında biraz daha hızlı dönmesine neden olacak ve normal 24 saatlik günden 1,25 milisaniye kısalmasına yol açacak.

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Dünyanın dönüşü hızlanıyor! Tarihin en kısa günü yaşanacak - Sayfa 2

Bilim insanları felaket uyarısı yaptı

Uzmanlar, bu değişimin insanların fark edemeyeceği kadar küçük olduğunu ancak uzun vadeli etkilerinin felaket olabileceğini söyledi.

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Dünyanın dönüşü hızlanıyor! Tarihin en kısa günü yaşanacak - Sayfa 3

Deniz seviyesi yükselecek

Dünya daha hızlı döndükçe, merkezkaç kuvveti okyanus suyunu kutuplardan ekvatora doğru itmeye başlayacak. Bilim insanları saatte sadece bir mil kadar ufak bir artışın bile ekvator bölgelerinde deniz seviyesini birkaç santim yükseltebileceğini bunun da kıyı şehirlerini sular altında bırakabileceği uyarısı yaptı.

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Dünyanın dönüşü hızlanıyor! Tarihin en kısa günü yaşanacak - Sayfa 4

Ekvator çevresi risk altında

Daha uç senaryolarda, Dünya'nın saatte 100 mil daha hızlı dönmesi durumunda, kutup denizleri güneye doğru yükselecek ve ekvator çevresindeki yerler yükselen sular altında kalabilir.

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