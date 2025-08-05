Dünyanın dönüşü hızlanıyor! Tarihin en kısa günü yaşanacak

Deniz seviyesi yükselecek

Dünya daha hızlı döndükçe, merkezkaç kuvveti okyanus suyunu kutuplardan ekvatora doğru itmeye başlayacak. Bilim insanları saatte sadece bir mil kadar ufak bir artışın bile ekvator bölgelerinde deniz seviyesini birkaç santim yükseltebileceğini bunun da kıyı şehirlerini sular altında bırakabileceği uyarısı yaptı.