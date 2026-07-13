Dünyanın en büyük hidroelektrik kapasiteleri açıklandı: Türkiye’nin sıralaması şaşırttı
ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) 2022 yılı verilerine dayanarak hazırladığı listede, dünyanın en büyük hidroelektrik kapasitesine sahip ülkeleri belli oldu. Türkiye’nin sıralaması şaşırttı.
Amerika Birleşik Devletleri Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2022 yılı verilerine dayanan küresel hidroelektrik kapasite raporunu yayımladı. Listede, akan suyun gücünü elektriğe dönüştürme konusunda dünyanın en büyük kurulu gücüne sahip ülkeleri sıralanıyor. Türkiye, bu prestijli listede ilk 10 ülke arasında yer alarak yerli ve yenilenebilir enerji konusundaki iddiasını küresel ölçekte tescilledi. İşte en büyük hidroelektrik kapasitesine sahip ülkeler…