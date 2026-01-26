Dünyanın en büyük uçak gemisi ama bu kusuru yıllardır saç baş yolduruyor
ABD’ye ait olan dünyanın en büyük uçak gemisi, son teknoloji sistemleriyle dikkat çekiyor. Ancak bu uçağın öyle bir kusuru var ki, personeller saç baş yoluyor.
ABD’nin en güçlü kozlarından biri, sahip olduğu dev uçak gemisi. USS Gerald R. Ford, son teknoloji sistemlere sahip ve onlarca uçağı üzerinde tutabiliyor. Ancak her güzel şeyin bir kusuru vardır sözü gerçek oldu.
Dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford, denize indirildiğinde gelişmiş Elektromanyetik Uçak Fırlatma Sistemi (EMALS) ile ilgili yaşadığı teknik sorunlarla gündeme gelmişti.
Yeni ve karmaşık bir sistem olduğu için bu durum bir noktada kabul edilebilirdi. Ancak ABD Donanması’nın çok daha uzun süredir tecrübeli olduğu bir konu var: Tesisat.