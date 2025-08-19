Dünyanın en dinlendiren ve en strese sokan kentleri belli oldu! Hiç de resimlerdeki gibi değilmiş

1-San Diego yaşam kalitesi sıralamasında zirvede yer aldı

Yüksek puanla birinci oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Diego şehri, 100 puan üzerinden 68,7 alarak yaşam kalitesi sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Parklar, spa merkezleri ve güneşli günler öne çıktı

San Diego’yu listenin zirvesine taşıyan başlıca unsurlar arasında 266 park ve doğa alanı, 359 spa merkezi ve yılda 3000 saatten fazla güneş ışığı alması yer aldı. Şehir, değerlendirmeye alınan tüm şehirler arasında hem en fazla park ve doğa alanına sahip olmasıyla hem de en fazla güneş ışığı alan şehir olmasıyla dikkat çekti.