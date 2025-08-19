Dünyanın en dinlendiren ve en strese sokan kentleri belli oldu! Hiç de resimlerdeki gibi değilmiş
Dünyanın en çok dinlendiren ve strese sokan kentleri belli oldu. Kriterler sağlık, doğa, yaşam kalitesi ve mutluluk düzeyleri olarak belirlendi. Sonuçlar kentlerin resimlerdeki gibi durmadığını gösterdi.
İrlanda merkezli eSIM sağlayıcısı Holafly dünyanın insanı en çok dinlendiren şehirleri üzerine bir araştırma yaptı.
Radical Storage ise hangi şehirlerin turistler için en fazla stres ve kaygı yarattığını ortaya koydu.
1-San Diego yaşam kalitesi sıralamasında zirvede yer aldı
Yüksek puanla birinci oldu
Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Diego şehri, 100 puan üzerinden 68,7 alarak yaşam kalitesi sıralamasında ilk sırada yer aldı.
Parklar, spa merkezleri ve güneşli günler öne çıktı
San Diego’yu listenin zirvesine taşıyan başlıca unsurlar arasında 266 park ve doğa alanı, 359 spa merkezi ve yılda 3000 saatten fazla güneş ışığı alması yer aldı. Şehir, değerlendirmeye alınan tüm şehirler arasında hem en fazla park ve doğa alanına sahip olmasıyla hem de en fazla güneş ışığı alan şehir olmasıyla dikkat çekti.
2- Singapur ikinci sıraya yerleşti
Nüfus yoğunluğuna rağmen yüksek puan aldı
Yoğun nüfusuna rağmen sunduğu yaşam olanaklarıyla öne çıkan Singapur, yaşam kalitesi endeksinde ikinci sırada yer aldı.
Parklar, spa merkezleri ve mutluluk skoru etkili oldu
Şehirde bulunan 242 park ve bahçe, 698 spa merkezi ve yüksek düzeyde ölçülen mutluluk skoru, Singapur’un sıralamada üst sıralara yerleşmesinde etkili oldu.