Dünyanın en güçlü denizaltılarına sahip 10 ülkesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
Küresel askeri dengeler, suların derinliklerinde sessiz ama sarsıcı bir değişim geçirirken, Global Firepower (GFP) 2026’da öne çıkması beklenen en güçlü denizaltı filolarını açıkladı. Liste, dünyanın en güçlü 10 denizaltı gücünü gözler önüne sererken Türkiye’nin konumu da dikkat çekti.
Dünya genelinde askeri güç dengeleri, suyun yüzeyinin altında sessiz ama etkili bir dönüşüm yaşarken, Global Firepower (GFP) 2026 verilerine dayanarak en güçlü denizaltı filolarına sahip 10 ülkeyi açıkladı. Merakla beklenen liste, denizaltı gücünde öne çıkan ülkeleri bir kez daha gözler önüne serdi.
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