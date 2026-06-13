Dünyanın en güçlü denizaltılarına sahip 10 ülkesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya genelinde askeri güç dengeleri, suyun yüzeyinin altında sessiz ama etkili bir dönüşüm yaşarken, Global Firepower (GFP) 2026 verilerine dayanarak en güçlü denizaltı filolarına sahip 10 ülkeyi açıkladı. Merakla beklenen liste, denizaltı gücünde öne çıkan ülkeleri bir kez daha gözler önüne serdi.