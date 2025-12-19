Dünyanın en güzel 10 şehri seçildi: Türkiye’den bir il listede! İşte hayran bırakan 10 miras

1. Paris, Fransa:

MÖ 1. yüzyılda bir Roma yerleşimi olarak kurulan kent, modern görünümünü 19. yüzyıldaki büyük yenilenme hareketiyle kazandı. Şehrin merkezinden geçen Seine Nehri üzerinde 37 köprü bulunurken; Louvre gibi dünyanın en saygın müzeleri de bu şehirde yer alıyor.