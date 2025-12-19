Dünyanın en güzel 10 şehri seçildi: Türkiye’den bir il listede! İşte hayran bırakan 10 miras
Dünyanın önde gelen platformlarından Times Entertainment, estetik kriterlerin ötesine geçerek; mimari, tarih, kültür ve iklimle kurulan bağları esas aldığı "Dünyanın En Güzel 10 Şehri" listesini yayınladı. Türkiye’den bir ilimiz de listeye girmeyi başardı.
Times Entertainment tarafından belirlenen listede şehirler, sadece manzaralarıyla değil; bunun yanında tarihi anlamlandırma biçimleri ve modern hayatla harmanladıkları kültürel miraslarıyla değerlendirildi.
Merak edilen listenin zirve ortaklarından Paris, MÖ 1. yüzyıla uzanan kökleri ve Seine Nehri üzerindeki 37 köprüsüyle dikkat çekerken; Venedik ise 100’den fazla ada üzerine kurulu mimari mucizesiyle listede yer aldı. İşte dünyanın en güzel 10 şehri ve öne çıkan özellikleri:
1. Paris, Fransa:
MÖ 1. yüzyılda bir Roma yerleşimi olarak kurulan kent, modern görünümünü 19. yüzyıldaki büyük yenilenme hareketiyle kazandı. Şehrin merkezinden geçen Seine Nehri üzerinde 37 köprü bulunurken; Louvre gibi dünyanın en saygın müzeleri de bu şehirde yer alıyor.