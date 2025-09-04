Dünyanın en güzel köyleri belli oldu! Forbes listesine Türkiye’den bir il damga vurdu.
Forbes, dünyanın en güzel köylerini açıkladı. Çok sayıda ülkede yapılan araştırma sonucunda en güzel köy İngiltere'de bulunurken, Türkiye'den bir ilimiz de listeye girdi.
Forbes, her yıl çeşitli araştırmalar yaparak listeleri dünyaya sunuyor. En zengin insandan en iyi turistik bölgelere kadar liste yapan dergi, bu kez dünyanın en güzel köyleri ile karşımıza çıktı.
Doğal güzellikleri, rahat yaşam alanı ve sağlıklı beslenmenin kilit yerlerinden biri olan köyler, şehirlere kıyasla daha kaliteli bir yaşam vaat ediyor.
