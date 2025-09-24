Dünyanın en havalı mahalleleri belli oldu! Türkiye listede var mı?

  1. Ekonomim
İngiliz medya kuruluşu TimeOut, her yıl düzenli olarak yayınladığı ‘Dünyanın en havalı mahalleleri" listesini paylaştı. Daha önceki listelerde yer alan Türkiye'den yeni listede kendine yer bulamadı.

Daha önce Türkiye de listede yer almıştı 

Yayımlanan listede önceki yılların aksine listede bu yıl Türkiye'den bir mahalle yer almadı.

Listenin zirvesinde Japonya var 

Listenin zirvesine Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Jimbocho semti yer aldı. Jimbocho, özellikle kitapçıları ve kafeleriyle öne çıktı.

İşte dünyanın en havalı 10 mahallesi

10.  Labone, Accra

