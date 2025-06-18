Dünyanın en iyi 3000 üniversitesi akademik performansa göre açıklandı: Koç Üniversitesi geriye düştü

AIT, CIT, atıf, makale, belge ve iş birliği gibi unsurları değerlendirerek üniversite sıralamaları yapan URAP, 2024-2025 Akademik performansa göre dünya sıralamasını açıkladı. Bu dalda ilk 500'e Türkiye'den hiçbir üniversitemiz giremezken Koç Üniversitesi ise Hacettepe Universitesi'nin gerisinde kaldı. İşte akademik performansa göre dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması: