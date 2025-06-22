Dünyanın en iyi 50 restoranı açıklandı!
Dünyanın en prestijli gastronomi listelerinden biri olan Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi bu yılki kazananlarını İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen törenle açıkladı.
2025’in Dünyanın En İyi Restoranı unvanı, Peru’nun başkenti Lima’daki Maido’ya gitti. Geçen yıl listenin beşinci sırasında yer alan restoran, bu yıl Barselona’daki Disfrutar’ı tahtından indirerek zirveye yerleşti.
Latin Amerika ve Japon mutfağını yaratıcı bir şekilde harmanlayan Peru doğumlu şef Mitsuharu Tsumura, İtalya'nın Torino kentindeki ödül gecesinde yaptığı konuşmada, “Çevresel sürdürülebilirlik çok konuşuluyor ama insan sürdürülebilirliğini göz ardı ediyoruz. Oysa yemek, insanları bir araya getirme gücüne sahip,” dedi.
Dünyanın en prestijli gastronomi listelerinden biri olan Dünyanın En İyi 50 Restoranı bu sene listeyi dünyanın dört bir yanından gelen bini aşkın uzmanın oylarıyla oluşturdu.
Her yıl olduğu gibi, bu yıl da sektörde fark yaratan şeflere ve girişimcilere özel ödüller verildi.
En İyi Kadın Şef ödülü, Bangkok Potong'dan Pichaya 'Pam' Soontornyanakij ve 2025 Değişim Şampiyonları ödülünü kazanan Byron Bay'den Mindy Woods'a verildi.
Dünyanın En İyi Pasta Şefi ödülü Parisli şef Maxime Frederic'e giderken, Estrella Damm Şeflerin Seçimi Ödülü Barselona'daki Enigma'nın baş şefi Alberta Adria'ya gitti.