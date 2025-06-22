Dünyanın en iyi 50 restoranı açıklandı!

Latin Amerika ve Japon mutfağını yaratıcı bir şekilde harmanlayan Peru doğumlu şef Mitsuharu Tsumura, İtalya'nın Torino kentindeki ödül gecesinde yaptığı konuşmada, “Çevresel sürdürülebilirlik çok konuşuluyor ama insan sürdürülebilirliğini göz ardı ediyoruz. Oysa yemek, insanları bir araya getirme gücüne sahip,” dedi.

Dünyanın en prestijli gastronomi listelerinden biri olan Dünyanın En İyi 50 Restoranı bu sene listeyi dünyanın dört bir yanından gelen bini aşkın uzmanın oylarıyla oluşturdu.