Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı?
Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı?
Pazarlama danışmanlık şirketi Resonance ve araştırma şirketi Ipsos tarafından derlenen "2025 Dünyanın En İyi Şehirleri" raporu, şehirleri yaşanabilirlik, çekicilik ve refah düzeyine göre sıralandı. 30 ülkede 22 bin kişiyle yapılan bir anketi kapsayan rapora göre, dünyanın en iyi 10 şehrinin 6'sı Avrupa'da yer alıyor. Peki İstanbul, listenin kaçıncı sırasında yer alıyor? İşte dünyanın en iyi şehirleri sıralaması...
10. SYDNEY - AVUSTRALYA
1 | 11
9. BERLİN - ALMANYA
2 | 11
8. BARCELONA - İSPANYA
3 | 11
7. MADRİD - İSPANYA
4 | 11
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