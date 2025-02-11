Dünyanın en tehlikeli 14 yolu! Aralarında Türkiye’den iki yolda var
Dünyanın en tehlikeli 14 yolu! Aralarında Türkiye’den iki yolda var
Bu yollarda araç kullanmak gerçekten cesaret ister. İşte, hayati tehlike taşıyan, dünyanın geçmeye cesaret isteyen en tehlikeli yolları…
1-) Guoliang Tünel Yolu
Çin
1 | 14
2-) Trollstigen Yolu
Norveç
2 | 14
3-) Tianmen Dağ Yolu
Çin
3 | 14
4-) Kuzey Lungas Yolu
Bolivya / Güney Amerika
4 | 14
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