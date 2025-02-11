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  4. Dünyanın en tehlikeli 14 yolu! Aralarında Türkiye’den iki yolda var

Dünyanın en tehlikeli 14 yolu! Aralarında Türkiye’den iki yolda var

Bu yollarda araç kullanmak gerçekten cesaret ister. İşte, hayati tehlike taşıyan, dünyanın geçmeye cesaret isteyen en tehlikeli yolları…

Dünyanın en tehlikeli 14 yolu! Aralarında Türkiye’den iki yolda var - Sayfa 1

1-) Guoliang Tünel Yolu

Çin

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Dünyanın en tehlikeli 14 yolu! Aralarında Türkiye’den iki yolda var - Sayfa 2

2-) Trollstigen Yolu

Norveç

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Dünyanın en tehlikeli 14 yolu! Aralarında Türkiye’den iki yolda var - Sayfa 3

3-) Tianmen Dağ Yolu

Çin

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Dünyanın en tehlikeli 14 yolu! Aralarında Türkiye’den iki yolda var - Sayfa 4

4-) Kuzey Lungas Yolu

Bolivya / Güney Amerika

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