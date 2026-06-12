Dünyanın en tehlikeli türlerinden, şehirlere sessiz sedasız yayılıyor

Son yıllarda Mısır kentlerinde yaşayan pek çok kişi, günlük şehir hayatında giderek daha sık karşısına çıkan, alışılmadık bir kuş türünü fark etmeye başladı. Orta boyutlu, kahverengi gövdeli ve siyah başlı bu kuşun; belirgin sarı gagası, göz çevresindeki sarı halkası ve sarı bacakları hemen göze çarpıyor. Çıkardığı yüksek ve değişken sesler, ıslıklar, cıvıltılar ve adeta "konuşur" gibi tonlamalarıyla da çevresindekilerin dikkatini çekiyor.