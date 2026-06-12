Dünyanın en tehlikeli türlerinden, şehirlere sessiz sedasız yayılıyor
Dünyanın en tehlikeli 100 istilacı türünden biri olan Hint sığırcığı, Mısır şehirlerine sessizce yayılıyor. Uzmanlar harekete geçti. İşte sessiz sedasız yayılan tehlike..
Son yıllarda Mısır kentlerinde yaşayan pek çok kişi, günlük şehir hayatında giderek daha sık karşısına çıkan, alışılmadık bir kuş türünü fark etmeye başladı. Orta boyutlu, kahverengi gövdeli ve siyah başlı bu kuşun; belirgin sarı gagası, göz çevresindeki sarı halkası ve sarı bacakları hemen göze çarpıyor. Çıkardığı yüksek ve değişken sesler, ıslıklar, cıvıltılar ve adeta "konuşur" gibi tonlamalarıyla da çevresindekilerin dikkatini çekiyor.
Bu dikkat çekici kuş, aslında 'Hint sığırcığı' (Acridotheres tristis) adıyla biliniyor. Al Jazeera'nın haberine göre, çoğunlukla sokak lambalarının üzerinde, çitlerde, parklarda ve zaman zaman çöp konteynerleri ile açık gıda alanlarının yakınında görülüyorlar. Küçük serçeler gibi zıplamak yerine, yerde daha kararlı adımlarla yürüyerek hareket etmeleri de tipik bir özellikleri.
Bu kuşlar ilk bakışta şehir ekosistemine zararsız, hatta sevimli bir ek gibi görünse de ekoloji uzmanlarına göre bu kuş basit bir ziyaretçi değil.
Tam aksine, yayılma ve yerel türlerle rekabet etme kapasitesi son derece yüksek istilacı bir türle karşı karşıyayız. Güney Asya kökenli (Hindistan, Sri Lanka, Afganistan ve Güneydoğu Asya) bu kuş, insan eliyle (bilinçli veya kazara) Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya, Güney Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar çok geniş bir coğrafyaya yayıldı.