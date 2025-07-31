Dünyanın en temiz ve şeffaf sularına sahip 20 plajı: Dibindeki kum tanesi bile görünüyor.

Muğla, Antalya, İzmir gibi harika tatil yerleri olan Türkiye, son yıllarda çıkan yangın nedenleriyle bu kıymetli yerleri elinden kaybetmeye başladı. Öte yandan harika deniz ve ormanlık alanlarıyla ön plana çıkan bazı ülkeler de var. rd.com tarafından yapılan araştırma sonucunda dünyanın en iyi suyuna sahip plajlar açıklandı. Listede berrak suyu ile dikkat çeken 20 plaja yer verildi.