Dünyanın en temiz ve şeffaf sularına sahip 20 plajı: Dibindeki kum tanesi bile görünüyor.
Dünyanın en temiz ve berrak sularına sahip plajlar açıklandı. 20 plajın sıralandığı listede yer alan ülkelere her yıl binlerce turist akın ediyor.
Yaz aylarının en güzel aktivitelerinden biri denizlerde yüzüp, stres atıp kaliteli vakit geçirmek. Dünya çapında milyonlarca insan yaz aylarında tatile çıkarak farklı farklı tatil bölgelerine gidip verimli bir zaman geçirmek istiyor. Türkiye, özellikle Rus ve İngilizlerin sık sık geldiği tatil yerlerinden biri.
Muğla, Antalya, İzmir gibi harika tatil yerleri olan Türkiye, son yıllarda çıkan yangın nedenleriyle bu kıymetli yerleri elinden kaybetmeye başladı. Öte yandan harika deniz ve ormanlık alanlarıyla ön plana çıkan bazı ülkeler de var. rd.com tarafından yapılan araştırma sonucunda dünyanın en iyi suyuna sahip plajlar açıklandı. Listede berrak suyu ile dikkat çeken 20 plaja yer verildi.