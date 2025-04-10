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  4. Dünyanın en ünlü çikolatası tartışmaların odağında! Yasayı ihlal etti, yasak geldi

Dünyanın en ünlü çikolatası tartışmaların odağında! Yasayı ihlal etti, yasak geldi

Dünyanın en ünlü çikolatalarından Toblerone, ambalajıyla tartışmaların odağına yerleşti. Çikolatanın 'İsviçreli' olduğu konusundaki tartışmaların ardından ikonik ambalajında büyük bir değişiklik duyurdu.

Dünyanın en ünlü çikolatası tartışmaların odağında! Yasayı ihlal etti, yasak geldi - Sayfa 1

Toblerone çikolatanın 'İsviçre'ye özgü olduğu konusunda yaşanan tartışmaların ardından ikonik ambalajında ​​büyük bir değişikliğe gidileceği duyuruldu. 

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Dünyanın en ünlü çikolatası tartışmaların odağında! Yasayı ihlal etti, yasak geldi - Sayfa 2

Şirket geçen yıl, üretimini İsviçre'den Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya taşıyacağını duyurmasının ardından ambalajında ​​İsviçre'nin Matterhorn dağ zirvesinin ikonik görüntüsünü kullanması yasaklanmıştı.

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Dünyanın en ünlü çikolatası tartışmaların odağında! Yasayı ihlal etti, yasak geldi - Sayfa 3

Ambalajda dağ zirvesinin yer alması, 2017 yılında çıkarılan ve İsviçrelik kriterlerine uymayan ürünlerin ambalajlarında ulusal sembollerin ve İsviçre haçlarının kullanılmasını yasaklayan İsviçrelilik Yasası'nı ihlal edecekti.

 

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Dünyanın en ünlü çikolatası tartışmaların odağında! Yasayı ihlal etti, yasak geldi - Sayfa 4

Ancak şirket bugün, ülkenin başkenti Bern'deki üretim tesisine 65 milyon İsviçre Frangı (60 milyon sterlin) yatırım yapacağını duyurdu.

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