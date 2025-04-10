Dünyanın en ünlü çikolatası tartışmaların odağında! Yasayı ihlal etti, yasak geldi
Dünyanın en ünlü çikolatalarından Toblerone, ambalajıyla tartışmaların odağına yerleşti. Çikolatanın 'İsviçreli' olduğu konusundaki tartışmaların ardından ikonik ambalajında büyük bir değişiklik duyurdu.
Toblerone çikolatanın 'İsviçre'ye özgü olduğu konusunda yaşanan tartışmaların ardından ikonik ambalajında büyük bir değişikliğe gidileceği duyuruldu.
Şirket geçen yıl, üretimini İsviçre'den Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya taşıyacağını duyurmasının ardından ambalajında İsviçre'nin Matterhorn dağ zirvesinin ikonik görüntüsünü kullanması yasaklanmıştı.
Ambalajda dağ zirvesinin yer alması, 2017 yılında çıkarılan ve İsviçrelik kriterlerine uymayan ürünlerin ambalajlarında ulusal sembollerin ve İsviçre haçlarının kullanılmasını yasaklayan İsviçrelilik Yasası'nı ihlal edecekti.