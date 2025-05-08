Dünyanın En Yaşanabilir 10 Şehri Belli Oldu! Paris Geriye Düştü, Türkiye Listeye Girdi
Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Londra zirvedeki yerini korurken, New York bu yıl Paris’i geride bıraktı. Teknoloji, kültür, yaşam kalitesi ve turizm potansiyeli gibi kriterlerle belirlenen listede Avrupa’dan 6 şehir ilk 10’a girmeyi başardı. İşte 2025’in en gözde 10 şehri ve öne çıkan özellikleri...
Her yıl milyonlarca kişinin yaşamak, seyahat etmek ya da yatırım yapmak için tercih ettiği şehirler, Resonance Consultancy'nin hazırladığı "Dünyanın En İyi Şehirleri 2025" raporuyla yeniden değerlendirildi.
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Liste, kültürel çekicilikten altyapıya, yaşam kalitesinden dijital erişilebilirliğe kadar pek çok kriteri içeriyor.
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