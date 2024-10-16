Dünyanın en zenginlerinin tatil için tercih ettikleri yerler
Yatırım yoluyla ikamet ve vatandaşlık alanında danışmanlık veren Henley & Partners, centi-milyonerlerin (100 milyon doların üzerinde serveti olanları) tatil için en çok ev aldıkları bölgeleri listeledi. İşte dünyanın en zenginlerinin tatil için evlerinin olduğu 10 bölge:
10. ABD-Jackson Hole
Yılda bir kez dünyanın ekonomisini yönetenlerin de buluşma noktası olan Jackson Hole, ABD’nin Wyoming eyaletine bağlı bir kış sporları merkezi.
9. Yunanistan-Mikanos
Gece hayatıyla ünlü Ege’de bulunan bu küçük adada, tarihi yerler, doğal plajlar ve eğlence kulüpleri bulunuyor.
8. Cannes-Fransa
Dünyanın en ünlü film festivallerinden birine de her yol ev sahipliği yapan bu bölge Fransa’nın güney sahilinde bulunuyor.
7. Algarve-Portekiz
Portekiz’in en güneyinde yer alan Algarve Bölgesi, Kuzey Atlas Okyanusu’na sahili bulunuyor.