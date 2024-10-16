  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Dünyanın en zenginlerinin tatil için tercih ettikleri yerler

Dünyanın en zenginlerinin tatil için tercih ettikleri yerler

Yatırım yoluyla ikamet ve vatandaşlık alanında danışmanlık veren Henley & Partners, centi-milyonerlerin (100 milyon doların üzerinde serveti olanları) tatil için en çok ev aldıkları bölgeleri listeledi. İşte dünyanın en zenginlerinin tatil için evlerinin olduğu 10 bölge:

Dünyanın en zenginlerinin tatil için tercih ettikleri yerler - Sayfa 1

10. ABD-Jackson Hole

Yılda bir kez dünyanın ekonomisini yönetenlerin de buluşma noktası olan Jackson Hole, ABD’nin Wyoming eyaletine bağlı bir kış sporları merkezi.

1 | 10
Dünyanın en zenginlerinin tatil için tercih ettikleri yerler - Sayfa 2

9. Yunanistan-Mikanos

Gece hayatıyla ünlü Ege’de bulunan bu küçük adada, tarihi yerler, doğal plajlar ve eğlence kulüpleri bulunuyor.

2 | 10
Dünyanın en zenginlerinin tatil için tercih ettikleri yerler - Sayfa 3

8. Cannes-Fransa

Dünyanın en ünlü film festivallerinden birine de her yol ev sahipliği yapan bu bölge Fransa’nın güney sahilinde bulunuyor.

3 | 10
Dünyanın en zenginlerinin tatil için tercih ettikleri yerler - Sayfa 4

7. Algarve-Portekiz

Portekiz’in en güneyinde yer alan Algarve Bölgesi, Kuzey Atlas Okyanusu’na sahili bulunuyor.

4 | 10