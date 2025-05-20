Dünyayı fethediyorlar! İşte vizesiz seyahatin kralı dünyanın en güçlü pasaportları
2025 Henley Pasaport Endeksi dünyanın en güçlü pasaportlarını sıraladı. Pasaportun gücü sıralamada ortaya çıktı. Öyle bir ülke var ki 193 ülkeye erişimle yine zirveyi kaptırmadı. Geçmiş yıllarda listede olanların tahtı bir bir sallandı. İşte dünyayı fetheden vizesiz seyahatin kralı; dünyanın en güçlü pasaportları…
Henley Pasaport Endeksi 2025 açıklandı. 193 ülkeye vizesiz erişimle Singapur zirvedeki yerini yine korudu. Bazı popüler destinasyonlar için vize şartı bulunurken, bu kez iki ülke listede yer almadı.
Henley Pasaport Endeksi, vizesiz seyahat için dünyanın en güçlü pasaportlarını sıraladı. Endeks, pasaport sahiplerinin vizesiz girebildiği ülke sayısına göre Uluslararası Hava Taşımacılığı Otoritesi'nin verilerine dayanıyor.
Singapur, pasaportuyla ilk sırada yer alıyor ve bu pasaport, sahiplerine vize almadan 193 ülkeye seyahat etme olanağı sağlıyor. Japonya daha önce 1 numarada yer almıştı ancak daha sonra 2 numaraya gerileyerek 190 ülkeye erişim sağlayan Güney Kore'ye katıldı.
10. Litvanya, İzlanda ve Amerika Birleşik Devletleri
Bu ülkelerin pasaportuna sahip olanlar 2025 yılında 182 ülkeyi vizesiz ziyaret edebiliyor. Nisan ayına kadar ABD vatandaşları 183 ülkeyi vizesiz ziyaret edebiliyordu. Ancak Brezilya artık ABD vatandaşlarının ülkeye girmeden önce vize almasını zorunlu kılıyor ve bu da ABD pasaportu sahiplerini Henley Pasaport Endeksi'nde bir sıra aşağı çekiyor.