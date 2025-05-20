Dünyayı fethediyorlar! İşte vizesiz seyahatin kralı dünyanın en güçlü pasaportları

10. Litvanya, İzlanda ve Amerika Birleşik Devletleri

Bu ülkelerin pasaportuna sahip olanlar 2025 yılında 182 ülkeyi vizesiz ziyaret edebiliyor. Nisan ayına kadar ABD vatandaşları 183 ülkeyi vizesiz ziyaret edebiliyordu. Ancak Brezilya artık ABD vatandaşlarının ülkeye girmeden önce vize almasını zorunlu kılıyor ve bu da ABD pasaportu sahiplerini Henley Pasaport Endeksi'nde bir sıra aşağı çekiyor.