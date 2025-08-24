  1. Ekonomim
  4. Dünyayı gezip ilişkilerini noktaladılar! Hande Erçel'in şok hamlesi magazin dünyasını salladı

Dünyayı gezmeleriyle magazinleri alt üst eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medyanın ve magazin dünyasının en çok konuştuğu çiftlerden Hakan Sabancı ve Hande Erçel’in ayrıldığı iddia edildi. 

Dünya turu yapan çift, yaklaşık iki yıldır mutlu ilişkileriyle adından söz ettiriyordu. Ancak gazeteci Birsen Altuntaş, çiftin ayrıldıklarını aktardı. 

Öyle ki Hande Erçel’in hamlesi de bu iddiaları doğruluyor.

Hande Erçel’in Aşkı Hatırla dizisindeki partneri Barış Arduç ile rol aldığı yakın sahnelerin ardından çiftin arasında kıskançlık krizi yaşandığı ve ayrılık kararı aldıkları öne sürülmüştü. 

