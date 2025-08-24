Dünyayı gezip ilişkilerini noktaladılar! Hande Erçel'in şok hamlesi magazin dünyasını salladı
Dünyayı gezmeleriyle magazinleri alt üst eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Sosyal medyanın ve magazin dünyasının en çok konuştuğu çiftlerden Hakan Sabancı ve Hande Erçel’in ayrıldığı iddia edildi.
Dünya turu yapan çift, yaklaşık iki yıldır mutlu ilişkileriyle adından söz ettiriyordu. Ancak gazeteci Birsen Altuntaş, çiftin ayrıldıklarını aktardı.
