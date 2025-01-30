Duyunca çok şaşıracaksınız! Limon sadece yemeklere lezzet katmakla kalmıyor,her yerde kullanılıyor!
Limon sadece yemeklere lezzet katmakla kalmıyor, birçok yerde çeşitli amaçlar için kullanılabiliyor. Peki, limonun kullanım alanları neler? Limon ne amaçla kullanılır? Detaylar haberimizde…
BULAŞIK MAKİNESİNİN İÇİNE EKLEYİN
Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce içine sıkılan birkaç damla limon suyu hem kötü kokuyu engeller, hem de parlatıcı görevi görerek bulaşıkları parlatır. Ayrıca sıkılmış limonu da bulaşık makinesine koyarsanız bulaşıklarınızda ferah bir koku olacaktır.
OCAĞI PIRIL PIRIL YAPAR
Çamaşır suyu ya da krem temizleyici gibi aşındırıcı temizlik ürünleriyle ocağı silmek yerine limon suyundan faydalanabilirsiniz. Lekeli ocağa birkaç damla limon sıktıktan sonra nazikçe ovalayarak temizlediğinizde ocağınız tertemiz olacaktır.
ÇÖP KOKUSUNU ÖNLER
Çöp kutunuzun tabanına yerleştirdiğiniz limon dilimleri, tüm mutfağa yayılan kötü kokuyu önleyecektir.