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  4. Duyunca çok şaşıracaksınız! Limon sadece yemeklere lezzet katmakla kalmıyor,her yerde kullanılıyor!

Duyunca çok şaşıracaksınız! Limon sadece yemeklere lezzet katmakla kalmıyor,her yerde kullanılıyor!

Limon sadece yemeklere lezzet katmakla kalmıyor, birçok yerde çeşitli amaçlar için kullanılabiliyor. Peki, limonun kullanım alanları neler? Limon ne amaçla kullanılır? Detaylar haberimizde…

Duyunca çok şaşıracaksınız! Limon sadece yemeklere lezzet katmakla kalmıyor,her yerde kullanılıyor! - Sayfa 1

BULAŞIK MAKİNESİNİN İÇİNE EKLEYİN

Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce içine sıkılan birkaç damla limon suyu hem kötü kokuyu engeller, hem de parlatıcı görevi görerek bulaşıkları parlatır. Ayrıca sıkılmış limonu da bulaşık makinesine koyarsanız bulaşıklarınızda ferah bir koku olacaktır.

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Duyunca çok şaşıracaksınız! Limon sadece yemeklere lezzet katmakla kalmıyor,her yerde kullanılıyor! - Sayfa 2

OCAĞI PIRIL PIRIL YAPAR

Çamaşır suyu ya da krem temizleyici gibi aşındırıcı temizlik ürünleriyle ocağı silmek yerine limon suyundan faydalanabilirsiniz. Lekeli ocağa birkaç damla limon sıktıktan sonra nazikçe ovalayarak temizlediğinizde ocağınız tertemiz olacaktır.

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Duyunca çok şaşıracaksınız! Limon sadece yemeklere lezzet katmakla kalmıyor,her yerde kullanılıyor! - Sayfa 3

ÇÖP KOKUSUNU ÖNLER

Çöp kutunuzun tabanına yerleştirdiğiniz limon dilimleri, tüm mutfağa yayılan kötü kokuyu önleyecektir.

 

 

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Duyunca çok şaşıracaksınız! Limon sadece yemeklere lezzet katmakla kalmıyor,her yerde kullanılıyor! - Sayfa 4

ODA KOKUSU OLARAK KULLANILABİLİR

Bir tencere içine su koyun ve kaynatın. Su kaynadıktan sonra içine limon kabukları ekleyin. Bu tüm evinizin havasını temizleyecek ve mis gibi kokmasını sağlayacaktır.

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