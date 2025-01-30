Duyunca çok şaşıracaksınız! Limon sadece yemeklere lezzet katmakla kalmıyor,her yerde kullanılıyor!

BULAŞIK MAKİNESİNİN İÇİNE EKLEYİN

Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce içine sıkılan birkaç damla limon suyu hem kötü kokuyu engeller, hem de parlatıcı görevi görerek bulaşıkları parlatır. Ayrıca sıkılmış limonu da bulaşık makinesine koyarsanız bulaşıklarınızda ferah bir koku olacaktır.