Düzensiz uykunun ölümcül riskleri ortaya çıktı! Uzmanlar uyardı, her gün bu saatlere dikkat
Düzensiz uyumanın vücuda olan tehlike zararları, yapılan bir çalışma kapsamında ortaya çıkarıldı. Uzmanlar vatandaşları önemli bir konuda uyardı!
Sabah erken saatlerde uyanıp gece geç saatlere kadar oturmanın oldukça büyük zararları var. Özellikle gece yarısı sürekli telefon, bilgisayar ve televizyonla vakit geçiriyorsanız, bu haber sizi daha çok ilgilendiriyor.
İdeal uyku süresine sahip olsanız bile, düzenli uykuya sahip olmanın son derece hayati bir önem taşıdığı söyleniyor.
Kanada'daki Ottawa Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, düzensiz uyku saatlerine veya değişken uyku sürelerine sahip bireylerin kardiyak sorunlar yaşama ve felç geçirme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.