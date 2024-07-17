Eczane hizmetleri bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Eczane hizmetleri bölümü; eczaneler, ilaç depoları, hastaneler, medikal ve ilaç sektörü ve ilaç üretim laboratuvarlarında görev alacak eczacı teknikerlerini yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Peki, eczane hizmetleri bölümü kaç yıllıktır? Eczane hizmetleri bölümünün iş alanları nelerdir? İşte detaylar…
Eczane hizmetleri bölümü kaç yıllıktır?
Eczane hizmetleri bölümü, 2 yıllık bir ön lisans programıdır.
Eczane hizmetleri bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Eczane hizmetleri bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alır.
Eczane hizmetleri bölümünde hangi dersler okutulmaktadır?
Eczane hizmetleri bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Temel biyoloji
Mesleki terminoloji
Eczane teknikerliğine giriş
İlaç kimyası
Temel halk sağlığı
Temel anatomi bilgisi
Pratik ilaç bilgisi
Temel biyokimya
Doğal ürünler
İlaç zehirlenme bilgisi
Sağlık psikolojisi
Eczane kayıtları ve stok bilgisi