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  4. Eczane hizmetleri bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Eczane hizmetleri bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Eczane hizmetleri bölümü; eczaneler, ilaç depoları, hastaneler, medikal ve ilaç sektörü ve ilaç üretim laboratuvarlarında görev alacak eczacı teknikerlerini yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Peki, eczane hizmetleri bölümü kaç yıllıktır? Eczane hizmetleri bölümünün iş alanları nelerdir? İşte detaylar…

Eczane hizmetleri bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 1

Eczane hizmetleri bölümü kaç yıllıktır?

Eczane hizmetleri bölümü, 2 yıllık bir ön lisans programıdır.

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Eczane hizmetleri bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 2

Eczane hizmetleri bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?

Eczane hizmetleri bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alır.

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Eczane hizmetleri bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 3

Eczane hizmetleri bölümünde hangi dersler okutulmaktadır?

Eczane hizmetleri bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:

Temel biyoloji

Mesleki terminoloji

Eczane teknikerliğine giriş

İlaç kimyası

Temel halk sağlığı

Temel anatomi bilgisi

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Eczane hizmetleri bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 4

Pratik ilaç bilgisi

Temel biyokimya

Doğal ürünler

İlaç zehirlenme bilgisi

Sağlık psikolojisi

Eczane kayıtları ve stok bilgisi

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