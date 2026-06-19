Eczaneyi eve getiren doğal savaşçı: Kabak çekirdeği hangi hastalıklara kalkan oluyor?

UYKU KALİTESİNİ ARTIRAN DOĞAL TRİPTOFAN KAYNAĞI

Geceleri uykuya dalmakta zorluk çekenler ve kalitesiz uykudan yakınanlar için kabak çekirdeği doğal bir ilaç niteliğindedir. Vücutta serotonin ve melatonin hormonlarına dönüşen triptofan isimli amino asit bu çekirdekte bol miktarda bulunur. Yatmadan önce tüketilen küçük bir porsiyon, sinir sistemini yatıştırarak çok daha rahat ve derin bir uyku çekmenizi sağlar. Kronik uykusuzluk problemi yaşayan bireylerde kimyasal takviyeler yerine bu doğal alternatifi denemek oldukça etkili sonuçlar vermektedir. Güne daha dinç, enerjik ve stresten arınmış bir şekilde başlamanın sırrı bu sihirli çekirdekte saklıdır.