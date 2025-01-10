Edip Akbayram öldü mü, hastalığı ne, kaç yaşında
Ferdi Tayfur’un henüz kırkı çıkmamışken Türk sanat müziğinin efsanelerinden biri daha yoğun bakıma alındı. Şarkıları ve nameleriyle akıllarda yer edinen Edip Akbayram, rahatsızlığı sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı. Peki Edip Akbayram öldü mü, hastalığı ne ve kaç yaşında. İşte son durum!
Arabeskin sevilen isimlerinden Ferdi Tayfur’un hayatını kaybetmesi Türkiye’yi yasa boğdu. 2025 efsanelerimiz için çok iyi başlamazken bir kötü haber de Edip Akbayram’dan geldi.
‘Aldırma Gönül’, ‘Gittin Gideli’, ‘Hasretinle Yandı Gönlüm’ ve daha birçok eseri ile akıllara kazınan Edip Akbayram, evinde geçirdiği iç kanama sebebiyle apar topar hastaneye kaldırıldı.
Akbayram’ın sevenleri ve ailesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne umutlu bekleyişine devam ediyor. Peki Edip Akbayram öldü mü, hastalığı ne, niye hastaneye kaldırıldı ve kaç yaşında? İşte merak edilen her şey!
CNN TÜRK muhabiri Emel Telli, hastane önünden ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumunda son gelişmeleri aktardı. Akbayram'ın eşiyle görüştüğünü söyleyen Telli, "Dün sabah saatlerinde Haydarpaşa'ya getirildi. İlk tedavisi yapıldıktan sonra yoğun bakıma kaldırıldı. Bir taraftan aile yakınlarıyla görüşüyoruz. Az önce aile yakınlarından eşiyle görüştüğümüzde şu cümleyi kullandı, 'O eskisi gibi olacak, yeniden sahneye çıkacak' demişti." ifadelerini kullandı.