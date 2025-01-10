Edip Akbayram öldü mü, hastalığı ne, kaç yaşında

Akbayram’ın sevenleri ve ailesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne umutlu bekleyişine devam ediyor. Peki Edip Akbayram öldü mü, hastalığı ne, niye hastaneye kaldırıldı ve kaç yaşında? İşte merak edilen her şey!