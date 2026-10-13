Edirne Tava Ciğeri nasıl yapılır? Püf noktalarıyla MasterChef Edirne Tava Ciğeri tarifi!
MasterChef Türkiye’de haftanın ilk takım oyununda heyecan doruğa ulaştı. Şeflerin "kızartma" konsepti kapsamında yarışmacılardan istediği Edirne tava ciğeri, stüdyoda adeta kıran kırana bir gastronomi mücadelesine sahne oldu. Mavi ve kırmızı takımın liderleri eşliğinde tezgah başına geçen yarışmacılar, asırlık Trakya lezzetini en doğru teknikle sunabilmek için ter döktü. Yaprak inceliğinde kesilen ciğerlerin unlanıp harlı ateşte pişirilmesiyle yapılan bu geleneksel lezzet, gecenin kaderini belirleyen en kritik tabaklardan biri oldu. Peki Edirne tava ciğeri nasıl yapılır? İşte tarifi...
EDİRNE TAVA CİĞERİ İÇİN MALZEMELER
600 gram süt dana karaciğeri
1 su bardağı buğday unu
1 tatlı kaşığı ince tuz
1 litre ayçiçek yağı (kızartmak için)
SERVİS İÇİN:
8-10 adet kurutulmuş acı kırmızı biber (Karaağaç biberi)
Sumaklı piyazlık doğranmış kuru soğan
EDİRNE TAVA CİĞERİ NASIL YAPILIR?
İlk olarak dana ciğerinin üzerinde bulunan ince zar, damar ve sinirler bıçak yardımıyla etini zedelemeden tamamen temizlenir. Temizlenen ciğerler, keskin bir bıçak kullanılarak yaprak şeklinde son derece ince dilimler halinde doğranır.