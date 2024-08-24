Egzersizin faydaları nelerdir? Kilonun korunmasında egzersizin önemi

Sağlıklı bir vücut kilosunun korunmasında egzersizin önemi nedir?

Aşırı kilo başka hiçbir nedene gerek kalmadan kalp hastalığı, diyabet ve yüksek tansiyon hastası olma riskini artırır. Aşırı kilo hareket etmeyi zorlaştırarak daha hareketsiz yaşamı ve depresyonu da tetikleyerek kilo almayı daha üst seviyelere taşıyabilir. Vücut ağırlığının %5’inden fazla kilo verilmeye ihtiyaç duyuluyorsa sadece fiziksel aktivite seviyesini artırmak yetmez. Vücuda alınan günlük yiyeceklerdeki kalori seviyesini de mutlaka azaltmak gerekir. Çoğu insan için sadece normal vücut kilosunu ve ihtiyaç duyduğu kas kuvvetini korumak için haftada en az 5 saat düzenli egzersiz yapmak gerekir.