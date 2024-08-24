Egzersizin faydaları nelerdir? Kilonun korunmasında egzersizin önemi
Egzersiz, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığın korunması için düzenli olarak yapılması gereken bir takım fiziksel hareketlerdir. Sağlıklı bir yaşam sürdürmenin en önemli yollarından biri düzenli egzersiz yapmaktır. Peki, egzersizin sağlığa faydaları nelerdir? Sağlıklı bir vücut kilosunun korunmasında egzersizin önemi nedir? İşte, egzersize dair detaylar…
Egzersizin faydaları nelerdir?
Egzersiz, fiziksel gücü ve zindeliği geliştirir.
Günlük yaşamda ihtiyaç duyulan aktivite yeteneğin artırır.
Denge fonksiyonlarını geliştirir.
Vücut ağırlığı kontrolünü sağlar.
Kemik ve kasları güçlendirir.
Vücuttaki ağrıların giderilmesini sağlar.
Cilt sağlığının korunmasına yardımcı olur. Geliştirilmiş kan akışı ciltteki toksinleri atar.
Uyku kalitesini artırır.
Yaşlılarda günlük aktiviteler yapabilme gücünü artırır ve düşmeleri önler.
Böbreğin kan filtreleme hızını arttırmaya yardımcı eder.
Kanser, diyabet, astım, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, eklem hastalıkları, kemik hastalıkları gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır ya da bu hastalıkların kontrl altına alınmasını kolaylaştırır.
Depresyona yol açabilecek duygusal bozuklukları iyileştirir.
Beyinsel faaliyetler geliştirir, problem çözme, planlama ve her türlü zihinsel aktivite verimini yükseltir.
Uzun ve kaliteli yaşam süresi sağlar.
Sağlıklı bir vücut kilosunun korunmasında egzersizin önemi nedir?
Aşırı kilo başka hiçbir nedene gerek kalmadan kalp hastalığı, diyabet ve yüksek tansiyon hastası olma riskini artırır. Aşırı kilo hareket etmeyi zorlaştırarak daha hareketsiz yaşamı ve depresyonu da tetikleyerek kilo almayı daha üst seviyelere taşıyabilir. Vücut ağırlığının %5’inden fazla kilo verilmeye ihtiyaç duyuluyorsa sadece fiziksel aktivite seviyesini artırmak yetmez. Vücuda alınan günlük yiyeceklerdeki kalori seviyesini de mutlaka azaltmak gerekir. Çoğu insan için sadece normal vücut kilosunu ve ihtiyaç duyduğu kas kuvvetini korumak için haftada en az 5 saat düzenli egzersiz yapmak gerekir.