Egzersizin faydaları! Yetersiz fiziksel aktivitenin yol açtığı sağlık sorunları nelerdir?

Ev işleri, bahçe işleri, çarşı-pazar işleri gibi vücudun hareket halinde olduğu ve daha fazla enerji gerektiren her şey fiziksel aktivitedir. Diğer yandan, egzersiz özel olarak planlanıp, düzenli ve tekrarlı bir şekilde yapılan fiziksel aktivitelerdir. Örneğin; koşu, pilates, yoga, kuvvet egzersizleri gibi.