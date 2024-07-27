Egzersizin faydaları! Yetersiz fiziksel aktivitenin yol açtığı sağlık sorunları nelerdir?
Egzersiz, sağlıklı yaşama ve yaşlanma için en etkili yöntemdir. Uzmanlar, düzenli egzersiz yapmanın, 10-20 yıl gençleşmeye eş değer olduğunu söylüyor. Peki, egzersizin faydaları nelerdir? Yetersiz fiziksel aktivitenin yol açtığı sağlık sorunları nelerdir İşte detaylar…
Ev işleri, bahçe işleri, çarşı-pazar işleri gibi vücudun hareket halinde olduğu ve daha fazla enerji gerektiren her şey fiziksel aktivitedir. Diğer yandan, egzersiz özel olarak planlanıp, düzenli ve tekrarlı bir şekilde yapılan fiziksel aktivitelerdir. Örneğin; koşu, pilates, yoga, kuvvet egzersizleri gibi.
Egzersizin faydaları nelerdir?
Fiziksel gücü ve zindeliği geliştirir.
Günlük yaşamda ihtiyaç duyulan aktivite yeteneğini artırır.
Denge fonksiyonlarını geliştirir.
Vücut ağırlığı kontrolünü sağlar.
Kemik ve kasları güçlendirir.
Yaşlılarda günlük aktiviteleri yapabilme gücünü artırır ve düşmeleri önler.
Kanser, diyabet, astım, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, eklem hastalıkları, kemik erimesi gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır ya da bu hastalıkların kontrol altına alınmasını kolaylaştırır.
Depresyona yol açabilecek duygusal bozuklukları iyileştirir, yaşama sevinci aşılar.
Zihinsel faaliyetleri geliştirir.
Daha uzun ve kaliteli yaşam süresi sağlar.
Kabızlık sorununu azaltır ve bağırsak hareketlerindeki düzeni destekler.
Kalp hastalığına yakalanma riskini azaltır.
Aşırı kilo hareket etmeyi zorlaştırarak daha hareketsiz yaşamı ve depresyonu da tetikleyerek obeziteyi daha üst seviyelere taşıyabilir. Vücut ağırlığınızın %5’inden fazla kilo vermeye ihtiyacınız varsa sadece fiziksel aktivite seviyesini artırmak yetmez. Vücuda aldığınız günlük yiyeceklerdeki kalori seviyesini de mutlaka azaltmak gerekir. Çoğu insan için sadece normal vücut kilosunu ve ihtiyaç duyduğu kas kuvvetini korumak için haftada en az 5 saat düzenli egzersiz yapmak gerekir.