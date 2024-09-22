Einstein kim ki? İbni Haldun bile bu burçtan ; İşte Zodyak’ın en zeki 6 burcu
Dünyanın sayılı zekilerinden olsun istiyorsanız çocuklarınızın bu burçlardan olmasını sağlayın
Astrolojinin olmazsa olmazı 12 burç içinde en zekileri her zaman gözde olmuştur. Çalışkanlıklarıyla tanınan Oğlaklar listede kendine yer bulurken diğerlerine çok şaşıracaksınız.
1. KOVA (20 OCAK - 18 ŞUBAT)
Kova, neredeyse her şeyi entelektüel zihinleri aracılığıyla filtreleme eğilimindedir. Kendilerini bir durumdan uzaklaştırabilirler, bu da bir çözüm bulmalarını kolaylaştırır. Dengeli, yaratıcı ve soğukkanlı olmalarıyla tanınırlar. Akvaryumlar geniş fikirlidir ve kendileri dışındaki kaynaklardan fikir ve kavramları kabul ederler. Aslında, alternatif bakış açıları ararlar. Ancak, bir şeyi destekleyen kanıtları görmeden bir şey hakkında bir inanca bağlanmazlar.
2. BAŞAK (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)
Başaklar, insanların çoğu sıradan şeyler olsa bile, her türlü şeylerle ilgilenir.
Çözülemeyeni ve yapabileceğini düzeltmeyi sevenler. Ve sürekli düşünüyor.
Övünmeyi sevmeseler de, Başakların çözemediği çok az şey vardır.
3. OĞLAK (22 ARALIK - 19 OCAK)
Oğlaklar, akıllı kararlar vermelerine yardımcı olan çok metodik, kesin ve oldukça yapılandırılmış bir düşünce tarzına sahiptir.
Hedefleri hakkında net bir fikre sahip olarak aşırı dürtüsel olmaktan kaçınırlar ve alternatif stratejiler düşünmeye istekliyken büyük resme bakarlar ve tüm sonuçları düşünürler.
Oğlaklar akıllı mı? Evet, Oğlaklar çok zeki olma eğilimindedir ve beyinlerini iyi bir şekilde kullanma yeteneğine sahiptir!
Onlar çeşitli konularda yaşam boyu öğrencilerdir. Vazgeçmezler; bir hata yaptıklarında, ondan öğrenirler ve uyum sağlarlar.