Ekim ayı bitmeden köşeyi dönecek 5 burç; Piyango bileti almalarında fayda var
Astrologlara göre, bu 5 burcun Ekim sonuna kadar ekonomik bakımdan şanslı olacağı ve refaha erecekleri belirtiliyor
Astroloji, gök cisimlerinin (gezegenler, yıldızlar, Ay ve Güneş gibi) yerlerinin ve hareketlerinin insan karakteri, olaylar ve dünyadaki gelişmeler üzerindeki etkilerini araştıran eski bir inanç sistemidir.
İRMİK HELVASININ DAĞILMASINI ÖNLEYEN TÜYO ; 1 KAŞIK EKLEYİNCE KIVAMI DA PAMUK OLUYOR (TIKLA ÖĞREN)
Astrolojiye göre, bir kişinin doğum anında gökyüzündeki gezegenlerin konumu, o kişinin kişiliğini, yaşamını ve gelecekteki olasılıkları belirleyebilir. Genellikle burçlar ve horoskoplarla (yıldız haritaları) tanımlanan astroloji, bireylerin kaderini ve yaşam yolunu yorumlamaya çalışır, ancak bilimsel bir dayanağı yoktur ve daha çok bir eğlence ve inanış biçimi olarak kabul edilir.
İRMİK HELVASININ DAĞILMASINI ÖNLEYEN TÜYO ; 1 KAŞIK EKLEYİNCE KIVAMI DA PAMUK OLUYOR (TIKLA ÖĞREN)
Ekim ayında gerçekleşen ve gerçekleşecek Güneş tutulmalarına bağlı bir şekilde burçları yorumlayan Vogue'den Damla Yılmaz, ikizler, yengeç, başak, kova ve balık burçlarının maddi anlamda şanslı olduğunu açıkladı
İRMİK HELVASININ DAĞILMASINI ÖNLEYEN TÜYO ; 1 KAŞIK EKLEYİNCE KIVAMI DA PAMUK OLUYOR (TIKLA ÖĞREN)
İkizler: Ekim ayında gerçekleşen tutulma ve sonrasındaki Dolunay size destek veriyor. Arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle planlar yapabilir, kutlama ve etkinliklere katılabilirsiniz.
İRMİK HELVASININ DAĞILMASINI ÖNLEYEN TÜYO ; 1 KAŞIK EKLEYİNCE KIVAMI DA PAMUK OLUYOR (TIKLA ÖĞREN)