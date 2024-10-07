Ekim ayı bitmeden köşeyi dönecek 5 burç; Piyango bileti almalarında fayda var

Astrolojiye göre, bir kişinin doğum anında gökyüzündeki gezegenlerin konumu, o kişinin kişiliğini, yaşamını ve gelecekteki olasılıkları belirleyebilir. Genellikle burçlar ve horoskoplarla (yıldız haritaları) tanımlanan astroloji, bireylerin kaderini ve yaşam yolunu yorumlamaya çalışır, ancak bilimsel bir dayanağı yoktur ve daha çok bir eğlence ve inanış biçimi olarak kabul edilir.

İRMİK HELVASININ DAĞILMASINI ÖNLEYEN TÜYO ; 1 KAŞIK EKLEYİNCE KIVAMI DA PAMUK OLUYOR (TIKLA ÖĞREN)