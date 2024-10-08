Ekşi mandalinaları tatlandırmanın pratik yolu ; Japonlar asırlardır uyguluyor

Fakat limonlar yeni ve taze olduğu için henüz ekşiler. Ekşi mandalinaları tüketmek ise biraz zor. Ekşiye karşı hassasiyeti olanlar tüketmekte zorlanıyor. İşte tam da bunun için Japonların asırlardır uyguladığı kadim bir adeti sizlerle paylaşacağız.