Ekşi mandalinaları tatlandırmanın pratik yolu ; Japonlar asırlardır uyguluyor
Japonlar asırlardan beri ekşi mandalinaları tatlandırmak için az bilinen bu yöntemi kullanıyor
Mandalina hasadı başladı. Yeşil mandalinalar da tezgahlarda yerini almaya başladı. C vitamini konusunda çok cömert olan mandalinalar vücuttaki vitamin eksikliğini gideriyor. Bu nedenle özellikle çocuklu aileler çok tercih ediyor.
Fakat limonlar yeni ve taze olduğu için henüz ekşiler. Ekşi mandalinaları tüketmek ise biraz zor. Ekşiye karşı hassasiyeti olanlar tüketmekte zorlanıyor. İşte tam da bunun için Japonların asırlardır uyguladığı kadim bir adeti sizlerle paylaşacağız.
JAPONLARIN KADİM YÖNTEMİ
ensonhaber.com’da yer alan bilgiye göre mandalinaları Japonların uyguladığı yöntemle tatlandırmak mümkün.
Ekşi mandalinaları derin bir tencereye yerleştirin ve altında kalacak kadar su ekleyin. Suyun oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.