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  4. Ekşi portakalı bal gibi yapıyor. Japonların su yöntemi bile bunun yanında çaresiz kalır

Ekşi portakalı bal gibi yapıyor. Japonların su yöntemi bile bunun yanında çaresiz kalır

Satın aldığınız portakallar ekşi ve zor tüketiliyorsa endişelenmeyin. Ekşi portakalın bal gibi olmasını sağlayan basit bir yöntem var.

Ekşi portakalı bal gibi yapıyor. Japonların su yöntemi bile bunun yanında çaresiz kalır - Sayfa 1

Havalar soğudu ve kış meyveleri iyice tezgahlarda yerini aldı. Nar, mandalina, greyfurt, portakal gibi meyveler bol bol vitamin takviyesi için tüketiliyor.

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Ekşi portakalı bal gibi yapıyor. Japonların su yöntemi bile bunun yanında çaresiz kalır - Sayfa 2

Fakat erken hasat edilen bazı meyveler ekşi kalıyor. Özellikle portakallar ekşiliklerini kaybetmiyorlar. Bu nedenle de kimileri israf etse de genellikle sıkılarak meyve suyu yapılıyor. Fakat portakalları artık sıkmayı bırakabilirsiniz

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Ekşi portakalı bal gibi yapıyor. Japonların su yöntemi bile bunun yanında çaresiz kalır - Sayfa 3

Ya da çöpe atıyorsanız buna bir son verin. Çünkü Japonların bile asırlardır uyguladığı mandalina tatlandırma yönteminden çok daha iyisi var.

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Ekşi portakalı bal gibi yapıyor. Japonların su yöntemi bile bunun yanında çaresiz kalır - Sayfa 4

Atalarımızın sürekli uyguladığı bu tüyo sadece tuz. Evet. Ekşi ve tüketmekte zorlandığınız portakal ya da narın üzerine biraz tuz serpiştirin. Tuz kısa sürede meyveye nüfuz edecek ve çok daha tatlı bir tat ortaya çıkacaktır.

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