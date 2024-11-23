Ekşi portakalı bal gibi yapıyor. Japonların su yöntemi bile bunun yanında çaresiz kalır

Atalarımızın sürekli uyguladığı bu tüyo sadece tuz. Evet. Ekşi ve tüketmekte zorlandığınız portakal ya da narın üzerine biraz tuz serpiştirin. Tuz kısa sürede meyveye nüfuz edecek ve çok daha tatlı bir tat ortaya çıkacaktır.