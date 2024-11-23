Ekşi portakalı bal gibi yapıyor. Japonların su yöntemi bile bunun yanında çaresiz kalır
Satın aldığınız portakallar ekşi ve zor tüketiliyorsa endişelenmeyin. Ekşi portakalın bal gibi olmasını sağlayan basit bir yöntem var.
Havalar soğudu ve kış meyveleri iyice tezgahlarda yerini aldı. Nar, mandalina, greyfurt, portakal gibi meyveler bol bol vitamin takviyesi için tüketiliyor.
Fakat erken hasat edilen bazı meyveler ekşi kalıyor. Özellikle portakallar ekşiliklerini kaybetmiyorlar. Bu nedenle de kimileri israf etse de genellikle sıkılarak meyve suyu yapılıyor. Fakat portakalları artık sıkmayı bırakabilirsiniz
Ya da çöpe atıyorsanız buna bir son verin. Çünkü Japonların bile asırlardır uyguladığı mandalina tatlandırma yönteminden çok daha iyisi var.