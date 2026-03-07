El bileğinde uyuşma ve ağrı yaşıyorsanız dikkat! Karpal tünel sendromunun ilk işareti olabilir

KARPAL TÜNEL SENDROMU NASUL TEŞHİS EDİLİR?

Tanı için hastanın şikayetleri ve muayene bulguları değerlendirilir. Elektromiyografi (EMG) testi sinir iletimini ölçerek kesin tanıya yardımcı olur. Bazı durumlarda boyun fıtığı ile karışabileceği için ek görüntüleme yöntemleri gerekebilir. EMG negatif olsa bile muayene bulguları tanıda önemlidir. Erken tanı tedavi başarısını artırır. Bu nedenle belirtiler başladığında doktora başvurmak kritik önemdedir.