El bileğinde uyuşma ve ağrı yaşıyorsanız dikkat! Karpal tünel sendromunun ilk işareti olabilir
El bileğinde sinir sıkışması sonucu ortaya çıkan karpal tünel sendromu, özellikle bilgisayar başında çalışanlarda giderek yaygınlaşıyor. Uzmanlar, parmaklarda uyuşma ve gece artan karıncalanma gibi belirtilerin erken fark edilmesinin kalıcı sinir hasarını önlemek açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.
KARPAL TÜNEL SENDROMU
Karpal tünel sendromu, el bileğinde median sinirin dar bir kanaldan geçerken baskıya uğramasıyla oluşur. Bu baskı, başparmak ve ilk üç parmakta uyuşma, karıncalanma ve ağrıya yol açar. Özellikle masa başında çalışanlar, bilgisayar kullananlar ve tekrarlayan el hareketleri yapan kişilerde sık görülür. Hastalık ilerlediğinde günlük yaşamı ciddi şekilde kısıtlar. Erken teşhis, kalıcı sinir hasarını önlemede kritik rol oynar.
BELİRTİLERİN GÜNLÜK YAŞAMA ETKİSİ
En sık görülen belirtiler arasında parmaklarda uyuşma, avuç içinde yanma ve bilekte ağrı bulunur. Gece uykudan uyandıran karıncalanma, hastaların yaşam kalitesini düşürür. İleri aşamalarda başparmak kaslarında erime ve güç kaybı gelişebilir. Nesneleri kavramakta zorlanmak, basit ev işlerini bile zahmetli hale getirir. Ağrı bazen omuz ve boyuna kadar yayılabilir. Bu nedenle belirtiler göz ardı edilmemelidir.
KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDEN OLUR?
Karpal tünel sendromunun en önemli nedeni median sinirin sıkışmasıdır. Tekrarlayan hareketler, bilek yaralanmaları ve artrit bu duruma yol açabilir. Hamilelikte hormonal değişiklikler ve vücudun su tutması da riski artırır. İleri yaşlarda dokuların esnekliğini kaybetmesi hastalığı tetikler. Ganglion kistleri ve bilekteki şişlikler de sinir üzerinde baskı oluşturabilir. Farklı faktörlerin birleşimi sendromu ortaya çıkarır.
KARPAL TÜNEL SENDROMU NASUL TEŞHİS EDİLİR?
Tanı için hastanın şikayetleri ve muayene bulguları değerlendirilir. Elektromiyografi (EMG) testi sinir iletimini ölçerek kesin tanıya yardımcı olur. Bazı durumlarda boyun fıtığı ile karışabileceği için ek görüntüleme yöntemleri gerekebilir. EMG negatif olsa bile muayene bulguları tanıda önemlidir. Erken tanı tedavi başarısını artırır. Bu nedenle belirtiler başladığında doktora başvurmak kritik önemdedir.