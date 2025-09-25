Elektronik cihaz ve şebekelere dikkat! NASA, “Güneş uyanıyor” diyerek uyardı.
NASA, Güneş’in uzun süredir beklenen sakinleşme dönemine girmediğini, bunun aksine 2088’den bu yana aktivitelerinin arttığını duyurdu. Şimdi ise NASA’dan yeni bir uyarı geldi. Güneş’in harekete geçtiğini iddia edilirken, etkilerinin Dünya’da hissedileceği de vurgulandı.
NASA, her yıl Dünya ve Dünya dışında olan hareketleri, olayları yakından takip ederek yol çiziyor. Bir yandan Mars araştırmaları devam ederken, diğer yandan Ay’a insanlı iniş için de çalışmalar sürüyor.
Tüm bunların yanında NASA, Güneş’deki aktiviteleri de yakından takip ediyor. Uzun yıllardır pek çok detayı ortaya çıkan Güneş’in, yıl içerisindeki hareketleri ve Dünya’mıza etkileri de araştırılıyor.
Şimdi ise NASA, yeni bir araştırmasında Güneş’in uyanmaya başladığını, beklenen sakinleşme dönemine girmediğini duyurdu.