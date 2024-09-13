Elektronik sigara zararlı mı? İçindeki kansorejen madde ne? Uzman anlattı!

Elektronik sigaralarda da sigarada olduğu gibi nikotinin hızlı bir şekilde beyne ulaştığına dikkat çeken Psikiyatri Uzmanı Dr. Bahruz Shukurov, “Bir şey ne kadar hızlı ve güçlü bir şekilde etki ortaya çıkartırsa, bağımlılık yapma ihtimali de o kadar yüksektir. Elektronik sigaralar 7 bine yakın kimyasal madde içermekle beraber bunların birçoğu da kansorejen maddedir.” dedi.