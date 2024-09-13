Elektronik sigara zararlı mı? İçindeki kansorejen madde ne? Uzman anlattı!
Elektronik sigaranın ‘yerine koyma tedavisi’ olarak ortaya çıktığını belirten uzmanlar, elektronik sigaradan da sigara ile aynı şekilde nikotin alındığını ve bağımlılığın devam ettiğini söylüyor. Elektronik sigaranın 7 bine yakın kimyasal madde içerdiğini söyleyen uzmanlar, bu maddelerin birçoğunun kansorejen madde olduğuna dikkat çekiyor.
Elektronik sigaralarda da sigarada olduğu gibi nikotinin hızlı bir şekilde beyne ulaştığına dikkat çeken Psikiyatri Uzmanı Dr. Bahruz Shukurov, “Bir şey ne kadar hızlı ve güçlü bir şekilde etki ortaya çıkartırsa, bağımlılık yapma ihtimali de o kadar yüksektir. Elektronik sigaralar 7 bine yakın kimyasal madde içermekle beraber bunların birçoğu da kansorejen maddedir.” dedi.
Bağımlılıklarda bazı ritüeller olduğunu dile getiren Dr. Bahruz Shukurov, “Tedavi ile bu ritüeller kırılmaya çalışılır. Elektronik sigara kullanımında da refleksif davranışlara rastlanıyor. Elektronik sigara bağımlılığında da ilaç tedavisi ve yerine koyma tedavisi uygulanabilir.” açıklamasını yaptı.
Psikiyatri Uzmanı Dr. Bahruz Shukurov, sigara ve elektronik sigara bağımlılığı hakkında bilgi vererek tedavi yöntemlerinden bahsetti.
Nikotinin sigaradan dumanla alındığını, hızlı bir şekilde akciğerde absorbe edildiğini ve sonrasında kana karışıp beyne ulaştığını hatırlatan Dr. Bahruz Shukurov şöyle konuştu: