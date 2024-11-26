Elektronikli sigarada gizli tehlike: Nikotinsiz deyip geçmeyin! Etkilerini duyunca şok olacaksınız

Sigarayı bırakmak için piyasadaki en iyi alternatif olarak bilinen elektronik sigaranın zararları bitmek bilmiyor. Her yeni araştırmada daha büyük tehlikeleri ortaya çıkan e-sigaraların, bu kez nikotinsiz olanı için de korkutan araştırma sonuçları ortaya çıktı.