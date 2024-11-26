Elektronikli sigarada gizli tehlike: Nikotinsiz deyip geçmeyin! Etkilerini duyunca şok olacaksınız
Normal sigarayı bırakıp elektronik sigaraya geçenleri ilgilendiren yeni bir araştırma ortaya çıktı. Gün içinde sık sık tüketilen elektronik sigaranın büyük tehlikeleri ortaya çıktı. Nikotinsiz olsa bile etkilerini duyunca çok şaşıracaksınız.
Sigarayı bırakmak için piyasadaki en iyi alternatif olarak bilinen elektronik sigaranın zararları bitmek bilmiyor. Her yeni araştırmada daha büyük tehlikeleri ortaya çıkan e-sigaraların, bu kez nikotinsiz olanı için de korkutan araştırma sonuçları ortaya çıktı.
Yurt dışında Vaping veya elektronik sigara olarak bilinen bu ürünün akciğerlere ciddi zararlar verdiği zaten daha önceki araştırmalarda ortaya çıkmıştı.
Milyonlarca kişinin sigarayı bırakmak ve sağlığına kavuşmak için kullanmaya başladı e-sigaralar, her ne kadar tütün gibi binlerce kimyasal içermese de sağlık açısından büyük tehditler oluşturuyor.