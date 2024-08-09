Elinden düşürmeyenler dikkat! Cep telefonlarının SAR değerleri sağlığı tehdit ediyor
Cep telefonlarının uzun süre kullanılması, zararlı SAR değerlerine maruz kalınmasına yol açarak çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor.
Cep telefonlarının uzun süre kullanılması, zararlı Spesifik Absorpsiyon Oranı (SAR) değerlerine maruz kalınmasına yol açarak çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor.
SAR değerinden korunmak ve sağlık risklerini azaltmak için dikkatli seçimler yapmak önem arz ediyor.
Orijinal telefonların genellikle daha yüksek fiyatlı olması nedeniyle bazı kullanıcılar SAR değeri yüksek olan daha uygun fiyatlı replika telefonları tercih ediyor.
Replika telefonların tercih edildiğinde kanser gibi çeşitli hastalıkların arka arakaya geleceğini belirten Endüstri Mühendisi Salih Çakmak, gece uyurken telefonla yatağa girilmemesini söyledi.
SAR değeri yüksek telefonlardan uzak durulması gerektiğini ifade eden Çakmak, cep telefonu alınmadan önce internet üzerinden SAR değerinin araştırılmasını tavsiye etti.