Ellerdeki gizli tehlike: Geceleri uykudan uyandıran karpal tünel sendromu belirtilerine dikkat!
Karpal Tünel Sendromu, el bileğindeki dar kanaldan geçen medyan sinirin sıkışmasıyla oluşan yaygın bir hastalıktır. Özellikle bilgisayar kullanıcıları, el işi yapanlar ve tekrarlayıcı bilek hareketi gerektiren meslek grupları büyük risk altındadır. Erken evrede geceleri artan uyuşukluk ve karıncalanma ile kendini gösteren bu rahatsızlık, tedavi edilmediğinde kalıcı kas erimelerine ve el fonksiyonlarının kaybına yol açabilmektedir.
ANATOMİK YAPI VE MEDYAN SİNİR
Karpal tünel, el bileğinin tabanında yer alan ve içinden önemli tendonlar ile medyan sinirin geçtiği dar bir kanaldır. Bu tünelin çatısını oluşturan güçlü bağ dokusu, içindeki yapıların korunmasını sağlar. Ancak kanalın esneme payının olmaması, en ufak bir hacim artışında içerideki basıncı hızla yükseltir. Basınç artışından ilk ve en çok etkilenen doku ise hassas yapısıyla medyan sinir olur.
KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDİR?
Karpal Tünel Sendromu, medyan sinirin el bileği seviyesinde kronik olarak baskı altında kalmasıyla ortaya çıkan bir tuzak nöropatisidir. Sinir üzerindeki bu mekanik bası, kan akışının bozulmasına ve sinir liflerinin beslenememesine yol açar. Hastalık genellikle tek bir elde başlar ancak ilerleyen dönemlerde her iki eli de etkileyebilir. Zamanında müdahale edilmediğinde sinir hasarı derinleşerek kalıcı nörolojik kayıplara zemin hazırlar.
KARPAL TÜNEL SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hastalığın en tipik belirtileri başparmak, işaret parmağı ve orta parmakta görülen uyuşma ve karıncalanmadır. Şikayetler özellikle geceleri ve sabaha karşı belirgin şekilde artarak hastayı uykudan uyandıracak seviyeye ulaşır. Hastalar uyandıklarında ellerini sallayarak veya ovuşturarak geçici bir rahatlama hissettiklerini belirtirler. İlerleyen evrelerde ise parmak uçlarında yanma hissi ve gün boyu süren uyuşukluk yerleşir.
GÜÇ KAYBI VE İNCE MOTOR BECERİLER
Zamanla medyan sinirin uyardığı kaslarda zayıflama meydana gelir ve elin kavrama gücü azalır. Hastalar ellerindeki nesneleri istem dışı düşürmeye başladıklarını ve kavanoz kapağı açmakta zorlandıklarını ifade ederler. İğne iplikten geçirmek, düğme iliklemek veya yazı yazmak gibi ince motor beceriler ciddi şekilde sekteye uğrar. Başparmağın altındaki etli kısımda gözle görülür bir kas erimesi (tenar atrofi) başlaması, hastalığın ileri aşamaya geçtiğini gösterir.