Ellerdeki gizli tehlike: Geceleri uykudan uyandıran karpal tünel sendromu belirtilerine dikkat!

ANATOMİK YAPI VE MEDYAN SİNİR

Karpal tünel, el bileğinin tabanında yer alan ve içinden önemli tendonlar ile medyan sinirin geçtiği dar bir kanaldır. Bu tünelin çatısını oluşturan güçlü bağ dokusu, içindeki yapıların korunmasını sağlar. Ancak kanalın esneme payının olmaması, en ufak bir hacim artışında içerideki basıncı hızla yükseltir. Basınç artışından ilk ve en çok etkilenen doku ise hassas yapısıyla medyan sinir olur.