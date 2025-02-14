Elon Musk’ın hedefi bu kez İtalyan Alpleri. Mimarı birer birer açıkladı- Gizemli odaları da var
Elon Musk’ın gizemli projesi, İtalyan Alpleri’nde gizli. Gözünü San Cassiano'ya diken ünlü milyarderin planları ortaya çıktı; mimarı tek tek saydı.
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın Mars hayali devam ederken, ünlü milyarder gelecek 10 yıl içinde Kızıl Gezege’nde koloniler kurmayı amaçlıyor. Ancak hedefte sadece Mars yok.
Elon Musk’ın Dünya’daki gizli planları da oldukça dikkat çekici. Tesla ve SpaceX CEO’su ilginç şeyler denerken, gözünü bu kez de San Cassiano'daki İtalyan Alpleri’ne dikti.
Corriere del Trentino gazetesine konuşan mimar Alessandro Costanza, "4.000 m²'lik alanda, benzersiz tasarıma sahip, ultra modern bir ev olacak" diyerek Elon Musk’ın gizemli projesini açıkladı. Peki neler bekleniyor?
Milyarder işadamı, 2022 yılının Kasım ayında yaptığı tatil sırasında, doğal manzaralarıyla ünlü Dolomitler Dağları'nın büyüsüne kapıldı. Bu etkileşimle, İtalyan Alpleri'ndeki ünlü San Cassiano kasabası yakınlarında 4.000 m²'lik bir arazi satın alarak, kendi hayalindeki devasa dağ evi inşa etmeye karar verdi. İtalyan Alpleri’ndeki alana göz diken Musk, abartılı tasarıma sahip Şale planlarıyla muhteşem yer kuruyor.