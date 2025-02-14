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  4. Elon Musk’ın hedefi bu kez İtalyan Alpleri. Mimarı birer birer açıkladı- Gizemli odaları da var

Elon Musk’ın hedefi bu kez İtalyan Alpleri. Mimarı birer birer açıkladı- Gizemli odaları da var

Elon Musk’ın gizemli projesi, İtalyan Alpleri’nde gizli. Gözünü San Cassiano'ya diken ünlü milyarderin planları ortaya çıktı; mimarı tek tek saydı.

Elon Musk’ın hedefi bu kez İtalyan Alpleri. Mimarı birer birer açıkladı- Gizemli odaları da var - Sayfa 1

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın Mars hayali devam ederken, ünlü milyarder gelecek 10 yıl içinde Kızıl Gezege’nde koloniler kurmayı amaçlıyor. Ancak hedefte sadece Mars yok.

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Elon Musk’ın hedefi bu kez İtalyan Alpleri. Mimarı birer birer açıkladı- Gizemli odaları da var - Sayfa 2

Elon Musk’ın Dünya’daki gizli planları da oldukça dikkat çekici. Tesla ve SpaceX CEO’su ilginç şeyler denerken, gözünü bu kez de  San Cassiano'daki İtalyan Alpleri’ne dikti.

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Elon Musk’ın hedefi bu kez İtalyan Alpleri. Mimarı birer birer açıkladı- Gizemli odaları da var - Sayfa 3

Corriere del Trentino gazetesine konuşan mimar Alessandro Costanza, "4.000 m²'lik alanda, benzersiz tasarıma sahip, ultra modern bir ev olacak" diyerek Elon Musk’ın gizemli projesini açıkladı. Peki neler bekleniyor?

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Elon Musk’ın hedefi bu kez İtalyan Alpleri. Mimarı birer birer açıkladı- Gizemli odaları da var - Sayfa 4

Milyarder işadamı, 2022 yılının Kasım ayında yaptığı tatil sırasında, doğal manzaralarıyla ünlü Dolomitler Dağları'nın büyüsüne kapıldı. Bu etkileşimle, İtalyan Alpleri'ndeki ünlü San Cassiano kasabası yakınlarında 4.000 m²'lik bir arazi satın alarak, kendi hayalindeki devasa dağ evi inşa etmeye karar verdi. İtalyan Alpleri’ndeki alana göz diken Musk, abartılı tasarıma sahip Şale planlarıyla muhteşem yer kuruyor.

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