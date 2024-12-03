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  4. Elti çatlatan asla kıvamı şaşmayan revani ; Fırın ustaları böyle yapıyor

Elti çatlatan asla kıvamı şaşmayan revani ; Fırın ustaları böyle yapıyor

Ayarı ve kıvamı asla şaşmayan revani hazırlamak için 45 yıllık fırın ustası Ahmet Çavdar’ın sırrını uygulayın

Elti çatlatan asla kıvamı şaşmayan revani ; Fırın ustaları böyle yapıyor - Sayfa 1

Revani şerbetli tatlılar arasında en sevilenidir. Kısa sürede hazırlanan ve oldukça pratik olan revani tatlısı biraz ağır olabiliyor. Fakat yine de çok seviliyor.

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Elti çatlatan asla kıvamı şaşmayan revani ; Fırın ustaları böyle yapıyor - Sayfa 2

İrmik, yumurta, şeker, yoğurt ve undan hazırlanan bu nefis tatlıyı kıvamında hazırlamak çok önemli. Kıvamı tutturulamazsa revani hem sönük kalıyor hem de kuru oluyor. Peki revaniyi tam kıvamında nasıl yapabilirsiniz?

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Elti çatlatan asla kıvamı şaşmayan revani ; Fırın ustaları böyle yapıyor - Sayfa 3

REVANİNİ KIVAM PÜF NOKTASI

PÜF NOKTA: 45 yıldır kendi fırınını işleten Ahmet Çavdar, unu fazla kullanmaması için ev hanımlarını uyarıyor. Çavdar fazla un kullanılırsa kıvamın şaşacağını söylüyor.

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Elti çatlatan asla kıvamı şaşmayan revani ; Fırın ustaları böyle yapıyor - Sayfa 4

TAM AYARINDA REVANİ TATLISININ HAZIRLANIŞI

İrmikli Revani Tarifi İçin:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay bardağı sıvı yağ

İrmikli Revani Tarifi Şerbeti İçin:

  • 3 su bardağı su
  • 3 su bardağı şeker
  • 1/2 adet limon suyu

 

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