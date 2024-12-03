Elti çatlatan asla kıvamı şaşmayan revani ; Fırın ustaları böyle yapıyor
Ayarı ve kıvamı asla şaşmayan revani hazırlamak için 45 yıllık fırın ustası Ahmet Çavdar’ın sırrını uygulayın
Revani şerbetli tatlılar arasında en sevilenidir. Kısa sürede hazırlanan ve oldukça pratik olan revani tatlısı biraz ağır olabiliyor. Fakat yine de çok seviliyor.
İrmik, yumurta, şeker, yoğurt ve undan hazırlanan bu nefis tatlıyı kıvamında hazırlamak çok önemli. Kıvamı tutturulamazsa revani hem sönük kalıyor hem de kuru oluyor. Peki revaniyi tam kıvamında nasıl yapabilirsiniz?
REVANİNİ KIVAM PÜF NOKTASI
PÜF NOKTA: 45 yıldır kendi fırınını işleten Ahmet Çavdar, unu fazla kullanmaması için ev hanımlarını uyarıyor. Çavdar fazla un kullanılırsa kıvamın şaşacağını söylüyor.
TAM AYARINDA REVANİ TATLISININ HAZIRLANIŞI
İrmikli Revani Tarifi İçin:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı un
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay bardağı sıvı yağ
İrmikli Revani Tarifi Şerbeti İçin:
- 3 su bardağı su
- 3 su bardağı şeker
- 1/2 adet limon suyu