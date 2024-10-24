Elti kıskandıran kornişon turşusu ; kütür kütür oluyor asla erimiyor
Hazırladığınız kornişon turşusunu kütür kütür olması için bilmeniz gereken bazı püf noktalar
Turşu kurmadan önce püf noktalarını bilmelisiniz. Bu sayede turşular erimeden kütür kütür kalacak.
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milliyet.com.tr’da yer alan tarife göre kütür kütür kornişon turşusunun püf noktaları şöyle sıralandı:
- Salatalıkları seçerken küçük, sert ve taze olanları tercih edin. Çok büyük veya yumuşak salatalıklar turşuda istediğiniz kıvamı vermez.
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KORNİŞON TURŞUSU KÜTÜR KÜTÜR OLACAK
- Salatalıkları iyice yıkayın ve kurulayın. Kabuklarını soymanıza gerek yok, ama isterseniz hafifçe kazıyabilirsiniz.
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