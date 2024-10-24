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  4. Elti kıskandıran kornişon turşusu ; kütür kütür oluyor asla erimiyor

Elti kıskandıran kornişon turşusu ; kütür kütür oluyor asla erimiyor

Hazırladığınız kornişon turşusunu kütür kütür olması için bilmeniz gereken bazı püf noktalar

Elti kıskandıran kornişon turşusu ; kütür kütür oluyor asla erimiyor - Sayfa 1

Turşu kurmadan önce püf noktalarını bilmelisiniz. Bu sayede turşular erimeden kütür kütür kalacak.

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Elti kıskandıran kornişon turşusu ; kütür kütür oluyor asla erimiyor - Sayfa 2

milliyet.com.tr’da yer alan tarife göre kütür kütür kornişon turşusunun püf noktaları şöyle sıralandı:

- Salatalıkları seçerken küçük, sert ve taze olanları tercih edin. Çok büyük veya yumuşak salatalıklar turşuda istediğiniz kıvamı vermez.

 

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Elti kıskandıran kornişon turşusu ; kütür kütür oluyor asla erimiyor - Sayfa 3

KORNİŞON TURŞUSU KÜTÜR KÜTÜR OLACAK

- Salatalıkları iyice yıkayın ve kurulayın. Kabuklarını soymanıza gerek yok, ama isterseniz hafifçe kazıyabilirsiniz.

 

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Elti kıskandıran kornişon turşusu ; kütür kütür oluyor asla erimiyor - Sayfa 4

- Salatalıkları kavanoza dizmeden önce uçlarını kesin. Bu şekilde salatalıklar daha çabuk olgunlaşır ve daha lezzetli olur.

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