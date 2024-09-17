Emekli edilen 3 mayın arama köpeğine bebekler gibi bakılıyor

Bir köpeğin ortalama ömrünün 11 ila 13 yaş arası olduğunu anlatan Boztepe, köpeklerin her yıl JAKEM Komutanlığı tarafından denetime tabi tutulduğunu, yaş veya sağlık nedeniyle görevlerini sağlıklı şekilde yerine getiremeyeceği değerlendirilen köpeklerin emekli edildiğini belirtti.

Aşıları düzenli yapılıyor, sağlık hizmeti sunuluyor

Boztepe, emekli edilen köpeklerin yaşamları boyunca son görev yaptıkları birliklerinde ağırlandığını dile getirerek, köpeklerin bakım, iaşe ve sağlık hizmetlerinin bu birlikler tarafından karşılandığını söyledi.