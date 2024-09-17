Emekli edilen 3 mayın arama köpeğine bebekler gibi bakılıyor
Batman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde hassas burunlarıyla gizlenen patlayıcıların bulunup imha edilmesinde güvenlik güçlerinin başarılarına destek sunan dedektör köpekler "Afiş", "Liman" ve "Sakit"e emeklilik dönemlerinde de özenle bakılıyor.
İl Jandarma Komutanlığında patlayıcı arama konusunda özel personel tarafından verilen eğitimle uzmanlaştırılan hassas burunlardan "Afiş", "Liman" ve "Sakit" kentte yıllarca güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği terörle mücadele çalışmalarında görev aldı.
Gizlenen patlayıcıların bulunup imha edilmesinde güvenlik güçlerinin başarılarına destek sunan "Afiş" ve "Sakit" 2021, "Liman" ise 2022 yılında görev süresini doldurarak emekli edildi.
Üç mayın arama köpeği, emeklilik dönemlerini İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki köpek unsurları biriminde sürdürüyor.
Köpekler JAKEM tarafından denetleniyor
Mayın arama köpeği eğiticisi Jandarma Uzman Çavuş Özkan Boztepe, AA muhabirine, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev alacak köpeklerin büyük çoğunluğunun Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında yetiştirildiğini söyledi.
Hizmete alınacak köpeklerin üç aşamada teste tabi tutulduğunu belirten Boztepe, "Köpekler oyun oynama, arama-bulma, alarm işaret şekli, ısırma, agresiflik, çevreye ve zemine duyarlılıkları gözlemlenerek ırk özelliklerine göre mayın-arama, bomba arama, iz takip, erzak tespit, asayiş operasyon, arama kurtarma, kadavra arama, uyuşturucu madde arama, yangın tespit, çay ve tütün tespiti branşlarına ayrılırlar. Bütün testlerden geçen ve başarılı olan köpek, eğiticisi ile birlikte 20 haftalık bir eğitime tabi tutulur." dedi.
Bir köpeğin ortalama ömrünün 11 ila 13 yaş arası olduğunu anlatan Boztepe, köpeklerin her yıl JAKEM Komutanlığı tarafından denetime tabi tutulduğunu, yaş veya sağlık nedeniyle görevlerini sağlıklı şekilde yerine getiremeyeceği değerlendirilen köpeklerin emekli edildiğini belirtti.
Aşıları düzenli yapılıyor, sağlık hizmeti sunuluyor
Boztepe, emekli edilen köpeklerin yaşamları boyunca son görev yaptıkları birliklerinde ağırlandığını dile getirerek, köpeklerin bakım, iaşe ve sağlık hizmetlerinin bu birlikler tarafından karşılandığını söyledi.
Emekli köpeklerin yıllık aşılarının aksatılmadan yapıldığını bildiren Boztepe, hastalandıklarında veteriner hekim tarafından muayenelerinin yapıldığını, gerektiğinde sağlık kuruluşlarına sevk edildiklerini aktardı.
Köpeklere mamanın yanı sıra kemik sağlığı için belirli günlerde yumurta, süt ve yoğurt gibi ürünler verildiğini dile getiren Boztepe, "Emekli olan köpeklerin bakıcıları, görev için yeni köpek alsa da eski ortaklarına bakmaya, onları eğitmeye ve onlarla ilgilenmeye devam eder." dedi.