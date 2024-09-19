  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Emeklilerin kışın tercih ettiği 3 rota ; Giden asla geri dönemiyor-

Emeklilerin kışın tercih ettiği 3 rota ; Giden asla geri dönemiyor-

Kış ayları gelmeden valiz toplayan emekliler Tokat içindeki bu 3 rotaya akın ediyor

Emeklilerin kışın tercih ettiği 3 rota ; Giden asla geri dönemiyor- - Sayfa 1

Havalar soğudu ve sıkış tıkış büyükşehirlerde yaşayan emeklilerde tatil planları yapılmaya başlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da göçmen kuşları misali hazırlığını yapan emekliler Tokat’ın bu gözde 3 mekanını gündemine aldı.

1 | 12
Emeklilerin kışın tercih ettiği 3 rota ; Giden asla geri dönemiyor- - Sayfa 2

tokat.ktb.gov.tr sitesinde yer verilen Tokat’ın meşhur kaplıcaları Sulusaray, Reşadiye ve Niksar Ayvaz Suyu özellikle emekli vatandaşların gözdesi.

2 | 12
Emeklilerin kışın tercih ettiği 3 rota ; Giden asla geri dönemiyor- - Sayfa 3

Her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan bu şifa dolu kaplıcalar sakin bir tatil geçirmek isteyenlerin de uğrak noktası oluyor.

3 | 12
Emeklilerin kışın tercih ettiği 3 rota ; Giden asla geri dönemiyor- - Sayfa 4

SULUSARAY KAPLICASI

Sebastopolis antik kenti içerisindeki Nicepolis harabeleri arasında kaynayan Sulusaray Kaplıcası ilde ve bölgede en önemli olanıdır. Kaplıca suyu 55 °c.dir. Minarellerine göre tuzlu, sülfatlı-hafif acı su olarak isimlendirilmiştir.Sulusaray Kaplıcası şu an romatizmal hastalıklardan rahatsız olanlara şifa vermektedir.

 

4 | 12