Emeklilerin kışın tercih ettiği 3 rota ; Giden asla geri dönemiyor-
Kış ayları gelmeden valiz toplayan emekliler Tokat içindeki bu 3 rotaya akın ediyor
Havalar soğudu ve sıkış tıkış büyükşehirlerde yaşayan emeklilerde tatil planları yapılmaya başlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da göçmen kuşları misali hazırlığını yapan emekliler Tokat’ın bu gözde 3 mekanını gündemine aldı.
tokat.ktb.gov.tr sitesinde yer verilen Tokat’ın meşhur kaplıcaları Sulusaray, Reşadiye ve Niksar Ayvaz Suyu özellikle emekli vatandaşların gözdesi.
Her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan bu şifa dolu kaplıcalar sakin bir tatil geçirmek isteyenlerin de uğrak noktası oluyor.
SULUSARAY KAPLICASI
Sebastopolis antik kenti içerisindeki Nicepolis harabeleri arasında kaynayan Sulusaray Kaplıcası ilde ve bölgede en önemli olanıdır. Kaplıca suyu 55 °c.dir. Minarellerine göre tuzlu, sülfatlı-hafif acı su olarak isimlendirilmiştir.Sulusaray Kaplıcası şu an romatizmal hastalıklardan rahatsız olanlara şifa vermektedir.