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  4. Emine Beder’in tuzlu kurabiye tarifi. Bu kurabiye asla bayatlamıyor

Emine Beder’in tuzlu kurabiye tarifi. Bu kurabiye asla bayatlamıyor

Tuzlu kurabiye hazırlarken Emine Beder’in taktiğini uygularsanız kurabiyeler bayatlamıyor.

Emine Beder’in tuzlu kurabiye tarifi. Bu kurabiye asla bayatlamıyor - Sayfa 1

Tarzıyla bir döneme damga vuran ve cilt cilt yemek tarifleri satılan Emine Beder’in damak çatlatan tuzlu kurabiyesi yeniden gündem oldu. Ev hanımlarının severek hazırladığı yemek tariflerinin yanı sıra bir de kurabiye tarifi var.

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Emine Beder’in tuzlu kurabiye tarifi. Bu kurabiye asla bayatlamıyor - Sayfa 2

Beder’in eminebederr hesabından paylaştığı tuzlu kurabiye hem çıtır çıtır oluyor hem de uzun süre bayatlamıyor. Asla bayatlamayan tuzlu kurabiye için gereken malzemeler şöyle:

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Emine Beder’in tuzlu kurabiye tarifi. Bu kurabiye asla bayatlamıyor - Sayfa 3
  • 1 paket tereyağı veya margarin
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 3 çorba kaşığı sirke
  • 2 yumurta (birinin sarısı üzeri için)
  • 1 çorba kaşığı şeker
  • 1 dolu tatlı kaşığı mahlep
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 paket kabartma tozu
  • Aldığı kadar un(5 su bardağı civarında)

 

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Emine Beder’in tuzlu kurabiye tarifi. Bu kurabiye asla bayatlamıyor - Sayfa 4

Hamur malzemelerini yoğurun. Hamuru cevizden iri parçaları bölüp yuvarlak bezeler yapın.

 

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