Emine Beder’in tuzlu kurabiye tarifi. Bu kurabiye asla bayatlamıyor
Tuzlu kurabiye hazırlarken Emine Beder’in taktiğini uygularsanız kurabiyeler bayatlamıyor.
Tarzıyla bir döneme damga vuran ve cilt cilt yemek tarifleri satılan Emine Beder’in damak çatlatan tuzlu kurabiyesi yeniden gündem oldu. Ev hanımlarının severek hazırladığı yemek tariflerinin yanı sıra bir de kurabiye tarifi var.
Beder’in eminebederr hesabından paylaştığı tuzlu kurabiye hem çıtır çıtır oluyor hem de uzun süre bayatlamıyor. Asla bayatlamayan tuzlu kurabiye için gereken malzemeler şöyle:
- 1 paket tereyağı veya margarin
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 3 çorba kaşığı sirke
- 2 yumurta (birinin sarısı üzeri için)
- 1 çorba kaşığı şeker
- 1 dolu tatlı kaşığı mahlep
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket kabartma tozu
- Aldığı kadar un(5 su bardağı civarında)