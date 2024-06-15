Emlak ve emlak yönetimi bölümü nedir? Emlak yönetimi kaç yıllıktır?
Emlak yönetimi, gayrimenkul sektörüne ait işletmelerin tümünün yönetimini kapsar. Emlak ve emlak yönetimi bölümü genel olarak tercih edilmekte olan bir bölümdür. Peki, emlak ve emlak yönetimi bölümü kaç yıllıktır? Emlak ve emlak yönetimi bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? Emlak ve emlak yönetimi mezunlarının iş alanları nelerdir? İşte, emlak ve emlak yönetimi bölümüne dair detaylar…
Emlak ve emlak yönetimi bölümü nedir?
Emlak ve emlak yönetimi bölümü, gayrimenkul sektöründe çalışacak insan gücünü yetiştiren bir bölümdür.
Emlak ve emlak yönetimi bölümü kaç yıllıktır?
Emlak ve emlak yönetimi bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır.
Emlak ve emlak yönetimi bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Emlak ve emlak yönetimi bölümü TYT puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.
Emlak ve emlak yönetimi bölümünde okutulan dersler nelerdir?
Bölümde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Hukukun temel kavramları
İktisada giriş
Genel işletme
Genel muhasebe
Gayrimenkul ekonomisi